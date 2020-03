Alfonso Parot: "No jugaría nunca en Universidad de Chile, lo digo en forma categórica"

Alfonso Parot conversó con el CDF de diversos temas y entre todos ellos, salió la pregunta incómoda para cualquier jugador formado en uno de los grandes: la posibilidad de defender la camiseta del archirrival.

En el caso del Poncho, la cosa es clara. “No jugaría nunca en Universidad de Chile. Lo digo de manera categórica, ni ellos me quiere… es mutuo. Lasarte me llamó una vez por teléfono. Él era como mi papá. A Colo Colo le daría una vuelta, pero no sé. Es difícil”, afirmó el lateral.

Otro tema importante, es la magra campaña de los Cruzados en la Copa Libertadores. “Los equipos no te perdonan, marcan a la primera y eso debemos analizar para ver de qué manera podemos mejorar solamente. En el ambiente se siente la palabra de aliento, todos los que sentían algo lo decían, así que hay chances y tenemos metas. No tiraremos la toalla”, aseguró.

Sobre la posibilidad de ser seleccionado nacional, el lateral izquierdo confiesa que “la ilusión y las ganas de volver a la Selección siempre están. Es un honor para todo jugador y siempre lo he dicho, cuando me llaman intento hacerlo lo mejor posible”.