Francisca Maira fue una de las participantes que más se destacó durante su estadía en el encierro de Gran Hermano. Asimismo, la influencer tuvo un amorío con Lucas Crespo, cuando se encontraban en el reality, lo que causó diversas especulaciones sobre la proyección de su amor en el mundo real. Sin embargo, la joven dejó en claro que no están juntos y que para estar con ella “hay que tener pantalones”.

Fran Maira revela que murió la flor con Lucas Crespo

Cuando todos creían que los ex participantes de Gran Hermano estaban juntos, la joven influencer comunicó la noticia a través de las historias de su Instagram, luego que de manera anónima le preguntaran en qué estado estaba su relación con Lucas, dejando entrever que las cosas no resultaron bien.

“En nada. Ya terminó todo con él. La verdad que para estar conmigo hay que tener pelotas y los pantalones bien puestos, cosa que a él le falta“, expresó.

Cabe señalar que, las declaraciones emitidas por Fran, suceden horas después de que se viralizara un registro de Lucas, en el que se ve disfrutando y bailando de forma apasionada con una mujer en un evento.

Y las cosas no terminan aquí, debido a que Fran posteriormente posteó una fotografía en sus vacaciones en Punta Cana con indirectas que pueden interpretarse sobre la ruptura con Crespo, al ritmo de “Corazón Partido” de María Becerra. “Ando con el corazón vacío, ¿y ustedes?”, comentó.

¿Fue por Sebastián?

Hace unos días, Fran comentó a LUN, el estado actual de su relación con Lucas Crespo. “Estamos distanciados”.

Asimismo, agrega, “creo que quedó un poco molesto por lo de Sebastián (Ramírez)”.

Cuando comenzó el proceso de repechaje, la participante se mostró muy coqueta con “Tatán”, a tal nivel que incluso llegaron a besarse, y si bien este acercamiento no trascendió más allá, al parecer, a Crespo no le pareció este hecho y no quiso escuchar las explicaciones de su enamorada. “No hemos tenido la instancia de conversar”, reveló Fran Maira.

Incluso, durante su participación en el panel de “Espiando la casa: la fiesta”. Fran fue consultada por el tema, comentó el gran giro de su relación ocurrida tras su entrevista. Además, ella estaba saliendo con Lucas antes de volver al reality, incluso se quedaron juntos la noche anterior a su viaje a Argentina. “Después salí del repechaje, y nunca más me dijo una sola palabra, desapareció del mapa, yo tampoco lo iba a andar buscando”, aseguró.

Por ese lado, la relación entre ambos tuvo inconvenientes no solo por terceras personas, si no que también, según lo revelado por el participante, su familia lo habría echado de su casa debido a que su clan familiar no les gustó que invitara a la rubia, por lo que estaba buscando un sitio para alojar.