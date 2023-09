La noche de este miércoles descubrimos que no uno o dos participantes iban a ingresar al repechaje de Gran Hermano sino que un total de 6 participantes harán el reingreso las próximas semanas y es que son 5 los que ingresaran gracias a los votos de sus compañeros y uno solo llegará por votación popular.

Se trata de Francisco, Sebastián, Estefanía, Francisca y Alessia, siendo solo dos o quizás tres los que quería el público que volvieran a la casa. Tras conocer que Sebastián, quién renunció a la competencia volverá y Francisca, una de las más odiadas por el público, volverán a la casa los televidentes ya empezaron a sospechar.

¿Está arreglado?

Luego de conocer que Francisca ingresará nuevamente a la casa más famosa del mundo los usuarios de X y Tiktok se dedicaron a hacer viral un video de la ex participante durante la eliminación de Alessia.

Y es que Maira realizó un en vivo junto con Lucas durante la noche del martes reaccionando a la eliminación de Alessia, la que se fue eliminada con un poco más del 50% de los votos populares.

Aquí habló sobre la presión del encierro y las miles de cámaras que los graban a todo momento. Pero eso no fue lo que llamó la atención de los televidentes del programa sino que mencionó cosas sobre el repechaje, el que fue anunciado el mismo día durante el programa.

“Yo le voy a hacer la fulminante a alguién pero no les voy a contar, para que sea sorpresa. Voy a llegar a hacer la fulminante, pero no soy tan w*ona no voy a andar comentando la w*a“, destacó durante su en vivo.

Asimismo, la ahora nuevamente participante destacó que iba a ingresar a “destruir” y que tiene todo planeado para su reingreso, esto un día antes de que se conocieran la cantidad de participantes y cómo funcionaría el repechaje.

Puedes revisar el video completo a continuación:

Este video de Fran Maira solo hizo creer a una gran cantidad de seguidores del programa que ella ya tenía todo pactado desde afuera para hacer el reingreso durante el repechaje.

Al parecer no sería la única ya que hace semanas se venía rumoreando que Sebastián Ramírez iba a reingresar al reality show una vez más a pesar de que el participante habría hecho una renuncia voluntaria del programa.