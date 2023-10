Una nueva semana en Gran Hermano y los participantes siguen con sus estrategias para llegar a la final del reality show que se lleva a cabo en Argentina. Y los participantes no pierden el tiempo y realizan la nominación fulminante y espontánea.

El pasado domingo pudimos ver la eliminación de Raimundo Cerda con un 61,87% contra un 38,13% de Fernando. Antes de conocer al eliminado Seba, Hans, Fernando y Francisco fueron salvados por el público. Tras la salida de Rai dos participantes no dudaron en hacer las dos nominaciones más importantes para la nueva placa de nominación.

Viviana hizo la nominación fulminante en Gran Hermano

La ex futbolista llegó hasta el confesionario para consultar si se había realizado la nominación fulminante a lo que Gran Hermano le comentó que no, por lo que no dudo en realizar la fulminante está vez a Sebastián Ramírez.

El público ha visto diversas faltas de respeto por parte del chico reality hacía Vivi y a las chicas de la casa, por lo que sus razones fueron las siguientes:

“Voy a cumplir mi promesa antes de entrar y le voy hacer la fulminante a Sebastián. La verdad es que no necesito dar explicaciones, ya se ha visto mucho la convivencia entre él y yo. Tiene actitudes que no van conmigo, además no sé le encuentro actitudes desagradables, pasadas para la punta, no hace nada en la casa, entonces por eso le hago la fulminante”.

Cabe recordar que al participante que le realizan la fulminante va directamente a la placa de nominación y no podrá ser salvado por el líder de la semana. Sin embargo, en el caso de que Seba logre ganar la prueba del líder de está semana la nominación fulminante no se hará efectiva.

¿Quiénes se encuentran en la placa de nominación parcial?

A la nominación fulminante que le realizó Viviana a Sebastián, se suma la nominación espontánea que hizo Francisco. Luego de la eliminación de Raimundo, el denominado Papá Lulo se dirigió al confesionario para realizar la nominación espontánea entregando tres votos a Fernando y dos a Viviana.

Sus motivos fueron claros y confesó que “quiero hacer la nominación espontánea a Fernando porque fue una de las personas que se quedó hoy día y no quería que se fuera Rai. Y Fernando quiero que se vaya porque no tengo mucha comunicación con él, ósea nada malo pero hay que votar no más”.

Asimismo agregó que “los dos votos son para Viviana, porque es una persona que ha demostrado ser competitiva y hay que sacar a los competidores buenos, por eso votó por ella”.

Hasta el momento se encuentran en la placa parcial Sebastián y Viviana, y este miércoles podremos ver que participantes se encuentran en la placa con posibilidad de abandonar la casa más famosa del mundo.