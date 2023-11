Impacto generó este domingo el lamentable fallecimiento de Joan Jara, destacada bailarina, activista de los derechos humanos y viuda del cantautor nacional Víctor Jara, asesinado en los primeros días de la dictadura de Augusto Pinochet.

Su partida dejó una gran cantidad de lamentos por el rol protagónico que tomó Joan en la lucha por la defensa de los derechos humanos y uno que no quiso quedar ausente fue Tom Morello, guitarrista de Rage Against the Machine, quien le dedicó un emotivo mensaje.

“Una luchadora de toda la vida” Tom Morello despide a Joan Jara con emotivo mensaje

Tom Morello usó las plataformas de “X” (exTwitter) e Instagram para despedir a Joan Jara con un emotivo mensaje y una fotografía donde se encuentra él abrazando a la mujer.

El mensaje reza: “Descanse en paz Joan Jara, viuda de Víctor Jara. Una luchadora de toda la vida por la justicia y los derechos humanos, falleció a los 96 años. El 28 de noviembre, el asesino de Jara finalmente será extraditado de Estados Unidos gracias a sus esfuerzos”.

Revisa a continuación el mensaje de Tom Morello para la fallecida Joan Jara en “X”.

Mensaje que luego replicaría en la red social de Instagram, a través de un estado.

Tom Morello y su particular cercanía con Chile:

Si bien Tom Morello siempre había mostrado admiración por figuras nacionales como Víctor Jara o Salvador Allende, en el último tiempo el exguitarrista de Rage Against The Machine ha acercado aún más lazos con el país.

Sin ir más lejos, Morello citó el pasado 4 de noviembre a Salvador Allende en la gala de inducción de RATM en el Rock & Roll Hall of Fame, en aquella oportunidad el músico de 59 años señaló que “Como dijo Salvador Allende, no hay revolución sin canciones”.

Esto se suma a que Tom fue uno de los invitados internacionales por el Gobierno de Gabriel Boric para la conmemoración de los “50 años del Golpe de Estado que derrocó a Salvador Allende”, siendo parte de la ceremonia que se llevó a cabo en el Palacio de La Moneda el 11 de septiembre del 2023.

En esa oportunidad el guitarrista, que se presentó en solitario por última vez en Chile en junio del presente año, señaló que “Estados Unidos comparte responsabilidad”.

“Llego acá para expresar mi solidaridad con el pueblo de Chile, en los 50 años de conmemoración del Golpe de Estado, en el cual Estados Unidos comparte responsabilidad”, expresó el afamado guitarrista.