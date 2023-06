Fiel a su estilo, la presentación de Tom Morello en Chile no pasará desapercibida gracias a los importantes guiños politicos, varios de ellos relacionados directamente a Chile como el perro “Negro Matapacos” y los homenajes a Víctor Jara.

Así fue la presentación de Tom Morello en Chile

A las 21:00 horas de este martes 6 de junio comenzó el show de Tom Morello en el Teatro Caupolicán, aunque antes de la aparición del ex guitarrista de Rage Against the Machine y su banda sonó por los parlantes “Manifiesto” de Víctor Jara, en lo que sería el primer guiño al músico nacional asesinado en dictadura.

Tras ello, salió al escenario Tom Morello y compañía a dar comienzo a una jornada soñada para los fanáticos del guitarrista estadounidense que vieron como la primera parte del concierto tuvo acompañada con otro guiño a Chile, la imagen del perro “Negro Matapacos”, emblema de la revuelta social vivida el año 2019 en nuestro país.

Morello mostró simpatía y cercanía con el público nacional desde el minuto 1 y si bien “One Man Revolution” recibió unos tímidos aplausos, su siguiente tema “Let’s Get the Party Started” motivaría al público durante la interpretación.

Posteriormente sería el turno de “Hold de Line” y los primeros éxitos de Rage Against the Machine y Audioslave, donde se escucharon una mixtura de “Know Your Enemy”, “Guerilla Radio” y“Cochise”, este último serviría de previa para el homenaje a Chris Cornell, donde tras aparecer como imagen de fondo seria acompañado de la interpretación de “Like a Stone”, hit que acaparó la primera parte del concierto y que generó los más fuertes aplausos y vítores en el público presente.

Continuaría la presentación con una seguidilla de temas como “Voodoo Child” (cover de Jimi Hendrix), “GOSSIP”, “Lightning over Mexico”, “Secretariat” y “Cato Stedman & Neptune Frost”.

Pasada la mitad del show, veríamos una nueva mezcla de sus grandes éxitos, aunque esta vez sería con inolvidables temas con Prophets of Rage, como “Rat Race”, “Can’t Stop the Bleeding” y “Bullet in the Head”, entre otros.

En esta parte del concierto la banda de Tom Morello aprovechó la cercanía entre el público y él y bajó las revoluciones con un sonido muy cercano a lo unplugged, donde el exAudioslave fue dejado en solitario con una guitarra electroacústica para tocar “Keep Goin’” y “World Wide Rebel Songs”, esta con una intro especial que fue aprovechada por Morello para literalmente sentar a los miles de asistentes presentes en el recinto de San Diego.

Yaentrando a la recta final del show, se vino un recopilatorio de temas de Rage Against the Manchine, lo que volvió a subir la adrenalina tras escuchar riffs de “Born of A Broken Man”, “Freedom” y “Snake-charmer”, para continuar con “Vigilante Nocturno” y el cover de Bruce Springsteen “The Ghost of Tom Joad”.

Finalmente, la jornada terminaría con un cierre magistral con dos temazos;“Killing in the Name”, (con la picardía nacional y su respectivo cambio de letra) y “Power of the People” de John Lennon, junto a una imagen de fondo de Víctor Jara, en su segunda referencia durante el show.

Tras los aplausos y agradecimientos Tom Morello y su banda se retirarían del escenario para cerrar el evento con la imagen de fondo del perro “Negro Matapacos”.

Setlist de Tom Morello en Chile: