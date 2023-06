Un nuevo artista pasará por nuestro país este año ya que Tom Morello se suma a la gran cantidad de artistas que tienen agendado un show en Chile este 2023. Con una gran variedad de temas, Morello se destaca por ser una gran guitarrista, lo que lo ha llevado a formar parte de bandas reconocidas mundialmente.

Con un show fijado para inicios de este mes de junio, el también cantante ya se encuentra preparando para dar lo mejor ante su público chileno, los que solo le han dado grandes momentos.

¿Quién es Tom Morello?

Tom Morello nació el 30 de mayo de 1964 en Nueva York, Estados Unidos. Conocido mundialmente como un guitarrista, cantante, compositor y activista político, el artista es conocido por permanecer y ser el creador de la banda de metal Rage Against the Machine.

Pero antes de siquiera pensar en formar parte de Rage Against The Machine, Morello estuvo en la banda Lock Up, una banda que era más parecida a Red Hot Chili Peppers, la que no tuvo tanto éxito.

Asimismo, Morello no solo participó con estas dos bandas sino que también estuvo presente como guitarrista en Audioslave y Prophets of Rage.

Desde 2003 el también compositor mantiene un proyecto solista que se llama The Nightwatchman, el que cuenta con un álbum debut que habla sobre el declive económico y social de California.

Morello como activista político también se destaca por utilizar su música como forma de protesta con la cual disparó contra las injusticias que se viven en Estados Unidos y el mundo.

En recientes declaraciones el artista declaró que se siente emocionado de venir a Chile. Además también destacó que su publicó favorito de todo el mundo el es chileno, llamándolos “el mejor público de rock del planeta“.

Morello viene a Chile con un nuevo concierto que se realizará el martes 6 de junio en el Teatro Caupolicán para el que aún quedan entradas disponibles y lo hará acompañado de The Freedom Fighters Orcherstra, con la que vuelve a colaborar luego de la cancelación de la gira de retorno Rage Against.