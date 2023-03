El legendario guitarrista de Rage Against the Machine, Tom Morello se presentará como solista en Chile. Revisa a continuación cuándo y a qué hora comienza la venta de entradas.

En los próximos meses Tom Morello se presentará en el Teatro Caupolicán, el guitarrista de legendarias bandas de rock estadounidense como Prophets Of Rage y Rage Against the Machine se presentará en nuestro país realizando un concierto como solista.

Morello como solista ha lanzado cuatro álbumes de estudio con el nombre de “The Nightwatchman”, y en 2021 lanzó “The Atlas underground fire” y “The atlas underground flood” dónde volvió a colaborar con grandes figuras del rock como Bruce Springsteen y Eddie Vedder. Revisa a continuación cuándo y a qué hora será la venta de entradas para el concierto en Chile.

¿A qué hora comienza la venta de entradas de Tom Morello?

La venta general para el show de Tom Morello en el Teatro Caupolicán iniciará este miércoles 22 de marzo a las 11:00 horas a través del sistema Puntoticket.Cabe mencionar que el pasado lunes 20 de marzo comenzó la preventa de entradas para los clientes Entel y Scotiabank quiénes además pueden comprar las entradas con un 20% de descuento.

¿Cuándo es el concierto de Tom Morello en Chile?

El famoso guitarrista estadounidense realizará su show el próximo 6 de junio a las 21 horas en el Teatro Caupolicán y las entradas van desde los 34 mil hasta los 94 mil pesos.

El año pasado la banda Rage Against the Machine dónde fue guitarrista estuvo a punto de pisar tierras nacionales, luego de 22 años de su último paso en el estadio Bicentenario de la Florida en 2010. El concierto de la banda de rock no se pudo concretar debido a una lesión del vocalista que impidió que se concretara.