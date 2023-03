Tom Morello se presentará como solista en el Teatro Caupolicán. Conoce a continuación qué precios tienen las entradas para el guitarrista de Rage Against The Machine.

Tom Morello llegará a nuestro país el próximo 6 de junio en el Teatro Caupolicán para realizar su show como solista. El guitarrista estadounidense nos traerá su show con sus más grandes éxitos que ha lanzado durante su carrera como solista como “The Altas Underground” (2018), “The Atlas Underground Fire” (2021) y “The Atlas Underground Flood” (2021).

Cabe destacar que ha tenido una reconocida trayectoria junto a las bandas de rock como Prophets of Rage y Rage Against the Machine, la última banda estuvo a punto de visitar nuestro país pero finalmente no se pudo realizar el esperado concierto luego de que cancelaron su gira por sudamérica debido a una lesión del vocalista.

¿Qué precios tienen las entradas para el show de Tom Morello?

Las entradas estarán disponibles a través del sistema Puntoticket y los precios son los siguientes:

Palco B: $114.170

Palco C: $114.170

Palco D: $114.170

Palco E: $114.170

Cancha general: $51.260

Platea Baja: $46.600

Platea Alta: $41.940

Silla de ruedas: $41.940

Acompañante silla de ruedas: $41.940

Aquellos clientes Entel y las personas que paguen con las Tarjetas Scotia tendrán un 20% de descuento y desde el lunes pueden ingresar a comprar las entradas. Así quedan las entradas con los precios rebajados:

Palco B: $94.570

Palco C: $94.570

Palco D: $94.570

Palco E: $94.570

Cancha General: $42.460

Platea Baja: $38.600

Platea Alta: $34.740

Silla de ruedas: $34.740

Acompañante silla de ruedas: $34.740

¿Cuándo comienza la venta de entradas al público general?

Desde este miércoles 22 de marzo los fanáticos de Tom Morello podrán adquirir sus entradas haciendo clic AQUÍ.