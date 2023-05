Tom Morello, el guitarrista, cantante, compositor y activista político estadounidense llega a Chile este año con un concierto en solitario en el teatro Caupolicán.

Ahora el guitarrista de Rage Against the Machine el cantante le tiró flores al público chileno a solo unos días de su concierto en Chile.

Mejor público de rock del planeta

El martes 6 de junio Tom Morello se presentará en el teatro Caupolicán con un concierto para sus fanáticos en donde repasará temas de su carrera de solista y también como miembro de Rage Against the Machine, Audioslave y Prophets of Rage.

En una reciente entrevista realizada en BioBioChile el guitarrista destacó que no se siente nervioso de venir a Chile sino que más bien está “muy emocionado“.

Aquí el artista destacó al público chileno y sudamericano al recordar el concierto de Rage Against the Machine en 2010.

“Los show favoritos de mi vida han sido en sudamérica, y probablemente la audiencia más grandiosa que he visto en mi vida fue cuando Rage Against the Machine tocó en The Battle of Santiago en 2010” mencionó.

“Nunca he visto un público como ese en ninguna parte del mundo y diría con certeza que los fans chilenos son el mejor público de rock del planeta“, agregó sobre sus fanáticos en el país.

“Es muy emocionante poder volver a uno de mis países favoritos para tocar el trabajo de toda mi vida“, agregó sobre su selección de canciones para el show que tendrá en Santiago.

Cabe destacar que en el concierto el guitarrista estará acompañado de una formación completa de The Freedom Fighters Orcherstra, banda con la que volvió a colaborar luego de la cancelación de la gira de retorno de Rage Against.

Para el concierto que tendrá lugar el 6 de junio aún quedan entradas disponibles las que puedes comprar ingresando en Puntoticket AQUÍ.