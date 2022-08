Rage Against The Machine y la verdad: Revelan la lesión de Zach de la Rocha que obligó a la banda a cancelar sus shows

Rage Against The Machine cerró este domingo su gira 2022, después de cancelar todas las fechas que tenían agendas para el resto del año. Esto luego de que el vocalista Zach de la Rocha sufrió una lesión en el escenario que lo dejó haciendo sus más recientes espectáculos sentando durante toda la duración de las veladas.

El anuncio de la banda sobre la cancelación de sus próximas actuaciones llegó la semana pasada, momento en el que indicaron que "por sugerencia médica, se le advirtió a Zack de la Rocha que la etapa de agosto y septiembre de 2022 en el Reino Unido y Europa de la gira Rage Against the Machine no puede continuar".

"Los vuelos, el tiempo de viaje y el horario riguroso en el Reino Unido y Europa son simplemente demasiado riesgosos para una recuperación completa", anunciaron.

Rage Against The Machine | ¿Qué le pasó a Zach de la Rocha?

Fue en medio de la presentación que realizaron el pasado 11 de julio en Chicago que el líder del grupo aparentemente se torció el pie, a cuatro temas desde que iniciaron el concierto.

Desde entonces se mantuvo en la incógnita la lesión exacta que había sufrido el cantante. Eso, hasta ahora.

Como siempre hay alguien que habla demás y ahora el mundo puede saber por qué se vino abajo el resto de la gira. En esta ocasión, fue nada menos que un amigo del vocalista quien contó detalles.

Por medio de sus redes sociales el fotógrafo Glen E. Friedman comentó por medio de sus redes sociales que Zach de la Rocha se cortó el tendón de Aquiles, cuando celebraba el concierto en Chicago.

"Fui a ver a mi buen amigo Zack (con su tendón de Aquiles desgarrado) actuar anoche en el Madison Square Garden, uno de los lugares más sagrados del mundo moderno. RATM agotó CINCO noches", explicó Friedman.

Y añadió: "incluso teniendo que sentarse durante la actuación, Zack De La Rocha le mostró al mundo lo que se había estado perdiendo en todos los años que había estado lejos de este increíble grupo de músicos".

"Zack 'puso todo de sí' como pocos lo han hecho o podrían hacerlo. La integridad y el corazón, las piedras de toque de los más importantes y grandes. Me lo pasé muy bien y me iba como un niño mimado frente a las barricadas porque así estoy acostumbrado, estar cerca y sentirlo, dejar que me me impacte y me conmueva", remató el fotógrafo.

La lesión no sólo podría implicar una cirugía sino que además un extenso trabajo de rehabilitación para el artista, buscando alcanzar nuevamente su rendimiento al 100% en las presentaciones de RATM.