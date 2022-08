La recientemente reunida banda se reactivó con sus presentaciones, pero un incidente en particular les jugó una mala pasada.

Rage Against The Machine cancela gira europea: La salud de Zach de la Rocha no se encuentra bien

Rage Against The Machine no está atravesando por un buen momento, tras su retorno a los escenarios luego de prácticamente una década de ausencia. La banda acaba de cancelar su gira europea, debido al estado de salud en que se encuentra Zach de la Rocha.

Tras la compleja decisión que tomó la banda, las únicas fechas en vivo que Rage mantiene en pie para 2022 son las agendadas en el Madison Square Garden de Nueva York.

Todo el resto de su gira deberá continuar en 2023, cuando se espera que el vocalista se recupere.

Rage Against The Machine: ¿Qué le pasó a Zach de la Rocha?

El pasado 11 de julio, cuando RATM se presentaba en el United Center Chicago, Zach de la Rocha se lesionó un pie, por lo que culminó el espectáculo cantando sentado.

El incidente hizo que las fechas posteriores hasta ahora, el vocalista simplemente hiciera todos los espectáculos desde una silla en medio del escenario, intentando cuidar su extremidad inferior.

Ahora, el anuncio de la cancelación explicó las razones tras la abrupta medida, indicando que "por sugerencia médica, se le advirtió a Zack de la Rocha que la etapa de agosto y septiembre de 2022 en el Reino Unido y Europa de la gira Rage Against the Machine no puede continuar".

"Es con gran decepción que anunciamos esta cancelación", lamentaron de paso los músicos, por medio del comunicado compartido en las redes sociales oficiales del grupo.

En tanto, apuntaron que "Rage Against the Machine terminará su recorrido en el Madison Square Garden el 11, 12 y 14 de agosto y luego Zack debe regresar a casa para descansar y rehabilitarse".

"Los vuelos, el tiempo de viaje y el horario riguroso en el Reino Unido y Europa son simplemente demasiado riesgosos para una recuperación completa", sentenciaron.

Por lo mismo, "lo sentimos mucho por todos nuestros fanáticos que han esperado años para vernos y esperamos volver a Rage pronto".