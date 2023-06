Un nuevo capítulo se trasmitió de Gran Hermano Chile, donde se presentaron momentos tensos entre los participantes y que dejó a una jugadora llorando. Se trata de la ex chica The Voice, Alessia, quien recibió un duro comentario de la oriunda de Chiloé. Conoce qué sucedió a continuación.

Alessia llora con mucha pena tras comentario de Jennifer

“A mi sinceramente ya no me cae bien (Jennifer)”, dijo la ingeniera con lágrimas en el rostro sobre su actual relación con la Pincoya, quien le dijo que “no se mostraba como realmente era”, siendo un comentario que la hizo llorar intensamente.

Pero todo esto sucedió a partir de una conversación entre Jennifer y Hans sobre una situación que ocurrió mientras se daban a conocer los resultados del eliminado de Gran Hermano Chile.

“Por eso ella me observaba, porque ella quería que yo estuviera enojada con las chicas. Ella quiere eso, que uno se vaya po, me cae la ra… pero esas cosas no me gustan”, dijo la Pincoya al futbolista de 18 años.

En ese dialogo, Hans le comentó que el sentía que también ha notado como ella lo mira “en menos” por su personalidad, según lo que dio a entender en esta charla.

“Yo hablo de mi cultura y me hace callar, igual la encaré allá, yo se que soy una piedra en el zapato de ella y pa’ mi también, es mutuo”, declaró la mujer oriunda de Chiloé.

No es la primera vez que llora en el reality

Lucas Crespo también le dijo unos comentarios que no fueron nada agradables para Alessia.

La situación ocurrió durante una conversación grupal en las habitaciones del programa, y Crespo sin previo aviso le preguntó a Traverso por qué no estaba en el cine.

“Te veo actuando en el cine mal, te veo en tu papel, no sé, no te compro, no te creo tanto, pero igual te veo”, señaló. “Te estoy analizando si te creo o no, déjame analizarlo. Por ahora te creo, vamos a ver de acá a un par de meses”, agregó.

Finalmente, Alessia se retiró de la pieza y fue al patio donde estaba Rubén y Cony relatando lo sucedido y terminó llorando. “Yo sé que es súper estúpido llorar por esto”, partió señalando.

“Me han criticado mucho en mi vida por eso. Por eso me duele, a eso voy. Tampoco en vola, Lucas ni siquiera lo dijo en mala”, agregó Alessia. Ella caracterizó el comentario como “medio pasivo-agresivo. ¿Para qué? ¿Se lo podía ahorrar perfectamente?”, terminó