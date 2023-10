Los participantes no dejan de “sacarse las mechas” entre ellos. Primero se presentó el incómodo recibimiento de Sebastián a Bambino, lo que dejó a toda la casa notablemente estresada tras los gritos de “tatán” en la discusión con Fernando, como también, un notable partido de ping-pong entre ambos. Y no solo eso, porque también se reveló quien es la última eliminada de Gran Hermano, noticia que, dejó super impactados a algunos integrantes.

Tras la renuncia de ICata, el participante que ingresó por votación de repechaje fue Bambino, lo que ocasionó conflictos entre todos los participantes, logrando que la casa se encuentre fuertemente dividida.

Además, la gala de eliminación estuvo marcada por momentos emotivos y con mucho nerviosismo entre la placa, la cual quedó entre Viviana y Alessia con porcentajes de votación bastantes peleados.

¿Quién es la última eliminada de Gran Hermano?

Cuando se acercaba mencionar al primer jugador o jugadora salvada por el público, todos los participantes se encontraban muy nerviosos frente a la noticia que todos querían saber, siendo Francisco, el integrante que la audiencia decidió que siguiera su permanencia en el encierro de Gran Hermano.

Aquella noticia fue de mucha alegría para Pincoya, debido a que ambos tienen una relación especial y cercana desde hace tiempo.

Luego, se debía mencionar al segundo o segunda integrante salvada por el público, quien fue nada más ni menos que Sebastián. Esta noticia fue notablemente sorprendente por los participantes, tras diversos conflictos y faltas de respeto que ha ejercido el chico reality con la mayoría de los jugadores, sobre todo con Coni, con quien posee un vinculo que va más allá de la amistad, y que hasta ha sido cuestionado por las amigas de la bailarina.

Finalmente, la placa que incluía a Viviana (43,27%) y Alessia (56,73%), dictaminó a la ex The Voice, como la última eliminada de Gran Hermano El anuncio impactó de forma profunda a Raimundo, su pareja en el encierro, quien expresó que no entendía por qué debía irse ella, y hasta puso en duda si se “mostraba todo” a la audiencia, debido a la toxicidad de algunas.

Finalmente con un beso apasionado a Rai y fraternal abrazo a Jorge, Alessia se retira de Gran Hermano.

¡Sin aliento! Amor no correspondido y fuertes discusiones en Gran Hermano

El nuevo capítulo del reality comenzó con un desagradable recibimiento de Sebastián a Bambino, dejando a todos irritados por la actitud de “tatán”. Tras esto, Fernando decide un reto entre el chico reality de ping-pong, entre él y el chico reality. Finalmente Seba gana el torneo.

Luego, se pudo ver que Coni y Seba siguen con su dinámica de romance y atracción, incluso se presentó una propuesta de dormir juntos por parte del hombre, obteniendo así, un “no” coqueto como respuesta por parte de la bailarina.

Por ese lado, Vivi no le parece que Coni se relacione de esa forma con el participante, ya que el jugador ha sido irrespetuoso con Capelli en varias formas e incluso, su madre se pronunció en redes sociales contra el ex chico reality como forma de campaña para que el público lo elimine del programa.

Al pasar los minutos, se pudo revelar que la profesora de educación fisica, siente cosas por Constanza, lo que causa en ella, más impacto que la bailarina y el polémico jugador tengan algo “más que amigos”.

De ese modo, Scarlette aconsejó a Vivi a que le exprese sus sentimientos a Coni, hecho que aún no se concreta por su parte.

Fiesta Candy se convirtió en Fiesta Bomba

Tocaba la clásica fiesta de los días viernes, la cual era con temática “candy”, haciendo referencia a los dulces, etc. Al ingresar a la pista de baile, todos estaban compartiendo, cuando Sebastián comenzó a tirar cosas a Coni, Scarlette y Vivi, lo que provocó la molestia de las jugadoras.

Tras el incesante comportamiento irrespetuoso de Seba, Coni arremetió contra Francisco, debido que no la defendió de “tatán”, a lo que Papá Lulo responde que no lo meta en cosas ajenas ni discusiones que no son de su incumbencia. Esto solo muestra que “La Resistencia” ha llegado a su fin.

Y eso no es todo, porque Alessia, Rai, Coni, Hans y Scarlette, discutieron a todo momento por gestos y palabras que no fueron agradables para ninguno de ellos, lo que generó más críticas a Constanza por ser confrontacional.

Por último, lo que no dejó a nadie indiferente, fue el duro cruce de palabras entre Scarlette y Raimundo. Todo comenzó cuando la joven dijo “perr@ culi@” a Alessia, y el participante escuchó aquel comentario, causando así, el inicio de gritos y más discusiones entre los integrantes del encierro.