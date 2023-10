La estadía de ICata en Gran Hermano fue una de las más queridas dentro del encierro, logrando el cariño de sus compañeros y el respeto por todos los participantes de la casa. Sin embargo, la periodista e influencer gamer abandonó el reality de Chilevisión por diversos motivos, principalmente porque ya no se sentía feliz ni a gusto en el programa.

Entre lágrimas, los demás jugadores quedaron tristes por la partida de la joven, logrando emocionar a todos por su renuncia. Por ese lado, se han dado a conocer más detalles de la decisión de ICata, siendo Sebastián uno de los motivos de su elección.

ICata revela que Sebastián fue una de las razones de su renuncia

Durante un video en vivo que realizó la comunicadora e influencer, comentó sobre el rol de Sebastián en su decisión de renunciar a Gran Hermano. Cabe señalar que, el participante ha sido duramente cuestionado por redes sociales tras su comportamiento agresivo con los demás jugadores, y sobre todo por el trato a Constanza Capelli, con quien tiene encuentro más amorosos.

“Para mí, Seba fue uno de los factores que hizo que también renunciara“, comenzó diciendo ICata.

Agrega, “yo creo que sin el Seba habría aguantado un poco más de tiempo, tampoco iba a llegar a la final nunca fue mi meta pero hubiese aguantado un poquito más“.

“Era pesado, cuando yo me acostaba a dormir, yo no dormía, los últimos días tenía un insomnio horrible y me tapaba con las sábanas, y me ponía mi Hisoka. Me hacía la dormida para que no me molestara“, comenta ICata.

Luego revela que, Seba gritaba en la pieza, “cállense, dejen a la Catita dormir”, para luego decirle que él la defendía pero que solo era, “para molestar a las chicas”.

“Cuando las chicas hablaban, estaba acostumbrada al ruido que dormía raja. A mi nunca me despertó que entrara la Pincoya porque sus voces ya las conocía. Eran voces amigables para mí. No me molestaba escuchar a la Coni al lado, reírse”, declara ICata.

Así fue la renuncia de ICata en Gran Hermano

La ex participante sin previo aviso de su renuncia, juntó a todos los jugadores en el living y les reveló entre lágrimas que decidió abandonar Gran Hermano. Además, explicó el por qué de su determinación.

“Primero, yo vine a pasarlo bien y me está costando pasarla bien. Entonces en realidad como cumplí mi objetivo creo que es momento de que salga, porque estoy quitándole el puesto a una de ustedes que anhela estar acá. Y ustedes no me nominan, el público me salvó. Viví todas las experiencias que quería vivir”, comenzó a decir emocionada.

Por ese lado, agregó: “creo que les dejé un mensaje, ¿no? Así que es el momento de que yo me vaya a celebrar la vida afuera. Este año me prometí que la felicidad iba primero que todo en mi vida, y ya no estoy tan feliz acá”.

Aquella despedida logró emocionar a todos los jugadores, quienes tenían un gran respeto y cariño hacia ella.

Finalmente, el puesto de ICata fue ocupado por Fernando Altamirano, más conocido como Bambino.