Gran Hermano tuvo dos grandes visitas esta semana. Primero, pudimos ver a la madre de Coni, Paola Capelli, que ingresó cantando “Ain’t No Mountain High Enough” de Marvin Gaye y Tammi Terrell, lo que alertó a la joven participante y fue corriendo a recibir a su madre. Además, esa no fue la única visita, ya que también pudimos ver la hermana de Pincoya, Araceli, quienes tuvieron momentos sensibles y emotivos entre ambas.

Por otro lado, hay participantes que no se sintieron cómodos, como Sebastián, quien expresó su disgusto por la visita de la madre de Constanza.

Sebastián no quería que madre de Coni estuviera en GH

En la habitación se encontraba Francisca, Alessia y Sebastián, cuando en un momento el participante señaló que no quería que estuviera en la casa. “Entró por la Coni pero quiero que se vaya”.

Tras esto, Francisca le pregunta, “¿por qué eri tan pesao?”, a lo que Sebastián responde en modo de broma, “no la soporto” (entre risas).

“¿Y por qué no?”, le responde Francisca, y Sebastián señala, “no sé no la conozco(…) No me gustan las ex suegras”.

Coni le miente a Pincoya

Hace unos días, Constanza y Pincoya tuvieron una conversación más profunda, de la cual se abordó su relación y cómo se llevaría esto adelante. Asimismo, pudimos ver como la bailarina le mintió en la cara a la oriunda de Chiloé.

“Yo nunca pedí oficialmente que te expulsaran. Yo me fui a descargar al confesionario… Y salí del confesionario y le dije a la Nacha, lo primero que le dije fue ‘la pincoya no me agredió simplemente me tomó el brazo para decirme algo’ y yo me asusté porque me apretaste fuerte“, explicó Cony.

Finalmente, durante el dialogo, Pincoya le resaltó a Constanza su desconfianza hacia ella y por tanto, decidió mantener la distancia porque sus peleas la afectan enormemente.