Karen Bejarano y el conflicto que protagonizó Coni en GH: "El alcohol no ayuda en nada"

Un intenso capítulo se vivió en Gran Hermano Chile, luego del ingresó de los ex participantes por el repechaje las polémicas aumentaron en la casa estudio.

Durante la fiesta del día viernes la amistad entre Constanza y Pincoya se quebró luego de que ella hablará con Sebastián y Francisca. Al parecer la bailarina habría colapsado por los diversos comentarios de sus compañeros por su ropa, y malos entendidos entre ella y sus amigos.

La discusión fue tan fuerte que Coni pidió la expulsión de Jennifer debido a una agresión, finalmente la expulsión no se hizo efectiva por lo que Coni y Pincoya continúan en la casa más famosa del mundo.

La reflexión de Karen Bejarano por la pelea en Gran Hermano

Este hecho generó diversos comentarios en las redes sociales sobre todo en aquellas personas que siguen el reality de Chilevisión.

Una de las primeras en dar su comentario fuer Karen Bejarano la cantante nacional que anteriormente ya había comentado sobre Gran Hermano y su favoritismo por el Team lulo, en su cuenta de Twitter escribió lo siguiente:

“Yo tuve una amiga como la Cony, donde solo sus problemas eran importantes y las lealtades eran solo con ella. Me da mucha pena que ella no vea todo en realidad y lo egoísta que está siendo al asumir cosas que solo existen en su cabeza. Las personas cuando sienten algo deben comunicarlo sin pelear, sin gritar, sin putear. Todo esto se salió de control y el alcohol no ayuda absolutamente en nada. Perder el control como se perdió en la fiesta, debería marcar un precedente”.

Luego minutos más tarde agregó “Espero que la Cony haga un mea culpa de su actuar porque eso es algo que engrandece al ser humano. Pero creo que la amistad de Pincoya y Cony ya no volverá a ser lo mismo”.