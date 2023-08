La salida de Viviana Acevedo de la casa de Gran Hermano generó bastante conmoción entre sus amigas y competidoras del reality show de Chilevisión, pero eso no fue todo ya que la tensión y polémicas en la casa entre Jennifer y Alessia aumentaron y Pincoya le lanzó un desafiante mensaje a la ex participante de The Voice gritandole “Espontánea”.

Este miércoles se conocerá la nueva placa de nominación, sin embargo, en el capítulo del día martes se conoció quién realizó la nominación espontánea, la cuál le entrega tres votos a un participante y dos a otro.

¿Quién hizo la nominación espontánea en Gran Hermano?

La concursante que hizo la nominación espontánea fue Alessia, la joven llegó al confesionario bastante afectada y comentó lo siguiente luego de la salida de Viviana, “quisiera hacer la nominación espontánea, yo no voy a ser menos persona por nominar porque es mi obligación y siento que todo este tiempo me he estado abstrayendo de jugar el juego por sentirme mal y no lo voy hacer más, porque me siento peor cuando veo a un amigo irse por la puerta”. Sin embargo, durante el programa no se dio a conocer para quién habían sido los votos, pero Jennifer está segura de que le dio los votos a ella.

¿Quién es la nueva líder de la semana en Gran Hermano?

Durante el día martes se llevó a cabo una nueva prueba del líder, la cuál consistió en armar un rompecabeza que decía “Prueba Pantene”, las finalistas de está prueba fueron Alessia y Trinidad quiénes nuevamente debieron armar un rompecabezas está vez con la palabra “Pantene Nutre y Revitaliza”, en pocos minutos Alessia consiguió ganar por segunda semana consecutiva la inmunidad y ser la líder de la semana quién deberá salvar a un compañero de la placa de nominación.