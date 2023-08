Muchos televidentes quedaron sorprendidos al conocer la renuncia de Sebastián Ramírez en Gran Hermano. Tras su salida, el ex integrante reveló las razones de su retirada, el amor por Coni y qué pensaba hacer. Por ese lado, el chico reality, respondió unas preguntas que podrían dar pie como un regreso mediante el repechaje.

Sebastián Ramírez responde si regresaría a Gran Hermano Chile

Durante una trivia de preguntas, el ex integrante reveló si regresaría a la casa estudio de Gran Hermano.

“En un par de meses volvería pero no sé si lo estarán dando”, señaló el ex jugador del reality show. Tras sus declaraciones, se infiere que Sebastián volvería al programa durante un tiempo prologado.

Sebastián defiende su retiro y relación con Coni en el encierro

“La Coni fue muy importante para mí adentro, yo igual la ubicaba afuera pero adentro nos conocimos de verdad. La echo de menos, la quiero mucho, si discutimos pero no eran peleas, eran discusiones, no muy tranquilas pero un poquito pesadas, pero al final nos queríamos con la Coni, siempre nos quisimos”, planteó de entrada durante la entrevista en el estudio por Diana Bolocco y Julio César.

Por ese lado, agregó: “éramos intensos, no éramos tóxicos. No nos confudamos, no fue tóxico, fue intenso. Fuimos muy intensos los dos y yo creo que ahí topamos un poco. Yo creo que tóxico es cuando estás peleando todo el día, no todo el día estábamos… Nos reíamos todo el día, leseábamos, no se confundan con eso”, aclaró.

“Yo decidí irme porque ya no daba más y ella quería estar ahí, quería seguir. Bueno yo me he repetido el plato un par de veces. Se escapó de las manos, fue una cosa que cuando las cosas ya no funcionan y se escapan de las manos, hay que dar un paso al costado”, complementó.