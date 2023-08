Este martes pudimos ver nuevamente una prueba del líder de la semana en Gran Hermano. Finalmente, Alessia nuevamente se convirtió en la líder e inmune de esta nueva semana.

Al parecer hay ciertas cosas que no se nos mostraron que pudimos ver en PlutoTV y es que la participante quedó choqueada por la reacción de Trinidad.

¿Se enojó por no ganar?

Se nos reveló que Trinidad y Alessia fueron las dos finalistas de la prueba del líder de esta semana. La prueba consistía en armar un rompecabezas de Pantene. Luego de que ambas estuvieran parejo, Alessia fue la que ganó nuevamente.

Con esto, por segunda semana consecutiva la participante se mantiene inmune y no es posible nominarla para que abandone la competencia.

Esto no fue lo que llamó más la atención de la ex The Voice ya que la reacción de Trinidad no le gustó del todo, esto porque la tripulante de cabina no tuvo la mejor de las caras al perder la inmunidad.

Esto se vió reflejado en una conversación que tuvieron junto con Coni y Skarleth en la pieza, en donde la cantante mencionó estar sorprendida.

“Nunca pensé que fue como que ella estuviera molesta porque yo gané ¿cachai? nunca lo pensé. Pero igual como que me afecta, pero no entendía por qué“, mencionó.

“No entendía por qué me sentía culpable, porque obvio que quería ganar“, destacó. “Pero p*ta en mi vida me ha pasado mucho que me vaya bien en cosas, me aleja de otras personas“, agregó.

“Es que no debería ser así mi niña, la verdad, genuinamente, cuando uno es amiga de alguien uno no siente esas cosas. Si yo estuviera en un juego, en una final con la Pincoyita y me gana, no me pasaría nada“, le mencionó Coni.

Posterior a esto siguieron conversando sobre la frustración de Trinidad y su actitud, lo que no estaría cayendo bien entre los participantes.

Hay que recordar que esta no es la primera vez que se da una situación similar y es que durante esta misma semana tuvieron una competencia de un Monopoly gigante en el que también ganó Alessia y Trinidad perdió.

Esto provocó que la también actriz se fuera a llorar al sauna por perder el premio de tres millones en Portal Inmobiliario, lo que también dejó choqueados a los demás participantes.