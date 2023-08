Convivir en una casa nunca había sido tan intenso, esto muy bien lo saben los participantes de Gran Hermano que ya llegaban dos meses de encierro en la casa estudio del reality show. Mientras algunas amistades siguen construyéndose algunas se quebraron para siempre, o simplemente nunca se dio la intención para generar un lazo más allá de convivir en la casa con cientos de cámaras.

Pero algo que no cambia son las polémicas dentro del encierro y durante el exclusivo lunes de gala de eliminación dos concursantes protagonizaron una tensa discusión durante la transmisión en vivo de Chilevisión y Pluto TV.

¿Por qué Pincoya acusa a Alessia de discriminación en GH?

La gran discusión la desencadenó Jennifer alís Pincoya contra Alessia Traverso quién acusó a la ex participante de The Voice por discriminación durante el desafio del supermercado, misión que correspondía en que dos grupos de participantes permanecieran en dos camas durante 7 horas seguidas, sin bajarse en ningún momento.

En ese entonces la líder de la semana era Alessia, quién según cuenta Jennifer no le habría dado tips para aguantar en la prueba en el caso de que estuviera menstruando, esto generó la molestia de Pincoya y abandonó tempranamente la prueba. “Me bajé porque no me pareció que Alessia haya hablado con todas las mujeres menores de 35 años, dándole unos tips. Ella preguntó quienes menstrúan y quienes no, para que se coloque una toalla higiénica, otras tampones… y a mí me pasó de alto y estaba al lado” explicó Pincoya.

Siguiendo con la explicación señaló en la transmisión en vivo a los animadores del reality que “por último, podría haber consultado si yo tenía incontinencia urinaria, para que me coloque un pañal. Lo encontré feo de una líder. Me molesté y me bajé”.

La reacción de Alessia fue de inmediato y pidió el turno para hablar a Diana y Julio Cesar comentando que “normalmente, me quedo callada ante estas cosas porque no me gusta empezar a hablar, evito los conflictos, pero siento que tengo que defenderme. En mi rol de líder, cómo íbamos a tener que estar 7 horas en una cama, lo que yo hice fue preguntar, de manera general, si alguien estaba con la regla. A algunas les consulté personalmente, pero no fue a todas menos a Jennifer. No fue así”.

Asimismo Jennifer comentaba que no es como plantea Alessia, sin embargo, la cantante siguió explicando “siento que me tengo que defender, porque prácticamente me está dando de discriminación cuando no fue así. Creo que es algo grave”.

En ese momento Pincoya le dijo “estaba al lado de la Coni, y solamente te dirigiste a la Coni”, por lo que Alessia le pidió disculpas por esa situación aclarando que “Nunca fue mi intención. Tú varias veces has acusado al resto de que te están discriminando. Perdón por no decirle a cada una, pero no fuiste la única, y me voy a defender, porque encuentro muy grave ese ‘pasivo-agresivo’ de acusar a alguien de eso, porque no es así”.