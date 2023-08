Una tensa eliminación se vivió este lunes en Gran Hermano, en donde Viviana debió abandonar la casa más famosa del mundo por decisión del público. Sin embargo, previó a la decisión, hubo momentos complicados entre los jugadores, quienes discutieron por la Placa de Nominación, en donde Coni y Pincoya estaban nuevamente en riesgo de abandonar la casa.

La oriunda de Chiloé reclamó contra sus compañeros por nominarla por tercera vez de manera consecutiva (5ta en total en la competencia), al igual que Coni que ha estado en las últimas tres placas de nominación.

Frente a esto, Jorge, alzó la voz y le respondió algo que no cayó bien en los televidentes, quienes lo acusaron de dar un “doble discurso“, al decir algo contrario hace algunas semanas, cuando la nominada fue Trini.

La respuesta de Jorge a Pincoya

Hace algunas semanas, Trinidad estuvo por tercera vez en Placa de Eliminación y se mostró muy afectada por la decisión de sus compañeros. En aquel momento, Jorge señaló: “Humanamente, lo encuentro súper poco empático, porque ya es tercera semana consecutiva en placa”.

“Ya no es hacer o deshacer maletas, es estar toda la semana pensando que vas a estar en tú cada, que vas a ver a tus seres queridos, que vas a ver a tus mascotas, quizás volver a tu trabajo. Tres semanas seguidas me parecen suficiente”, concluyó.

Sin embargo, cuando Pincoya expresó la misma molestia, su discurso fue distinto. “Jennifer aquí nadie te odia, simplemente las personas tienen más afinidad con otras y yo creo que te van a seguir votando, lamentablemente te van a seguir votando“, señaló.

Para luego agregar: “Hablar de empatía. Yo creo que no estamos en un momento adecuado para decir quién es empático y quién es poco empático. Yo me enchufo afuera cada tres semanas, cada tres semanas para donarle plaquetas a las personas del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, eso no es ser poco empático.

“Todas las personas aquí son generosas, piensan en el otro, no por votar a alguien, por irme en mala, por mandar a placa a alguien, soy poco empático o tranzo mis valores. No creo que llegar a hablar de esa discusión aquí sea válido, ni mucho menos aquí en vivo y empezar a criticar a la gente Aquí hay grupos que tienen más afinidad y grupos que tienen menos afinidad”, concluyó.

Revisa el registro a continuación

Revisa la reacción de los televidentes