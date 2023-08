Se continúa desarrollando el reality de Chilevisión Gran Hermano, y durante el capítulo del día lunes se dio a conocer a la nueva eliminada de la casa por lo que Viviana Acevedo fue la última eliminada por el público.

Es evidente los grupos que se generaron en Gran Hermano y luego de la salida de Francisco, la Familia Lulo se quedó con solo dos integrantes Pincoya y Constanza, durante la inusual espera por conocer a la nueva eliminada Jennifer (Pincoya) y Coni arremeten contra Trinidad y sus falsas intenciones hacía ellas.

¿Qué dijeron Coni y Pincoya contra Trinidad en GH?

Durante la intensa espera Pincoya y Coni lanzaron duros descargos contra sus compañeras, luego de que las hayan votado por varias semanas seguidas. Pincoya realizó un llamado a su público para que votaran por Viviana y comentó “que se vaya toda esa manada de lobas, son malas” expresó.

A estos dichos Coni mostró estar de acuerdo con los comentarios de su amiga y luego analizaron el comportamiento de Trinidad durante los últimos días, con quien tuvo intensos conflictos en el pasado. “No le creo nada”, dijo Coni, “a veces siento que hasta lo que cuenta es mentira”, agregó.

“Esa vez lo dijo la Maite, dijo ‘esta hace muy buenas coartadas’ y a veces siento que hasta lo que cuenta es mentira. Ella lo hace para hacerse la llamaora, si eso no es verdad, aparte es súper mala actriz. Yo no soy actriz, pero actúo mejor que ella“, añadió Pincoya.

Ya finalizando la conversación la oriunda de Chiloé concluyó que Trini simplemente no es de su agrado. “Me da rabia la gente cínica. Unas ganas de decirle ‘qué me vení’ a abrazar, conchetu*, andai puro pelando“ confesó. Además Pincoya le pidió al público que si estaba en placa Trinidad votaran por ella porque ya no la soportaba.