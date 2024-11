La Teletón realizó este fin de semana su esperada nueva edición en donde se llevó a cabo el reencuentro de “Detrás de El muro” en pantalla, el espacio de humor de Morandé con Compañía. Sin embargo, el público notó rápidamente dos importantes ausencias: María José Quiroz y Kurt Carrera, dos miembros históricos del equipo.

En conversación con Que te lo digo, María José se refirió a su ausencia en el espacio, la cual tendría su origen en una mala relación con dos integrantes. “¿Cómo es e eso de que te bajaron cascando de la Teletón? ¿Te bajó Toto y la Belén?”, le consultó Sergio Rojas, a lo que la comediante señaló: “Hay mucho que no se sabe”.

La respuesta de María José Quiroz

La actriz respondió que no quiere hablar de nadie en particular, pero que no puede creer que después de tantos años siga viéndose afectada por un asunto en el que no estaba involucrada. “Más de 10 años de amistad antes de que ella perdiera la razón. Ni te cuento mejor porque hoy sería penado por la Ley Karin”.

“Después de tantos años (de que pasó algo donde yo no tuve nada que ver, pero viví muchos abusos y malos tratos), aún se lleven a cabo estos actos de matonaje y que personas lo sigan avalando”.

Ella señaló que siempre trato de aclarar la situación, pero “fue imposible” y que esa persona estaba “totalmente fuera de sí“, explico al programa.

La respuesta de Kurt Carrera

El comediante señaló al programa No es lo mismo, de Tevex Televisión, los motivos de su ausencia al espacio. “Creo que se hizo mal la convocatoria, porque Beto Espinoza, que es un integrante más de El Muro, él hizo esta convocatoria. En algún momento, cuando me llaman, se cometió el error de no haber llamado a la Ina Sáez o a Martín Grass, un director de Morandé con Compañía, para realizar ese trabajo”.

“Beto me llama y me dice ‘Kurt, vamos a hacer El Muro, no sé si quieres ir’, y yo le dije ‘vamos, maravilloso, cómo no estaría’. Y me indica que María José Quiroz no podrá estar por un roce, una mala onda que todos saben, con Toto Acuña y Belén Mora”.

“Yo le respondo ‘pero Beto, es la Teletón, cómo no vamos a ir todos’, y me dice ‘pucha Kurt, qué querí que haga’, entonces en ese momento decidí que me bajaran, porque considero injusto que no vaya alguien debido a que no le cae bien a otros, cuando además la María José es muy talentosa”, explicó.