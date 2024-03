En la nueva serie documental de Investigation Discovery Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV, el actor de Drake & Josh, Drake Bell, habló públicamente sobre el abuso sexual que vivió cuando era adolescente por el entrenador de diálogo de Nickelodeon, Brian Peck.

La serie de cuatro partes que se estrenó en ID, el reconocido actor habló sobre la compleja situación que vivió, revelando que trajo consecuencias a salud mental. “Definitivamente, hubo un lento deterioro en mi salud mental y mi sobriedad, es decir, DUI, comportamientos que ocurrían porque estaba perdido”, expresó.

Las declaraciones de Drake Bell

Durante el espacio, Bell entregó detalles de lo sucedido, señalando que fue abusado repetidamente por Brian Peck cuando era un adolescente.

El actor relató que despertó una mañana mientras estaba en el sofá de la sala de Peck. “Me desperté con él. … Me desperté, abrí los ojos y él me estaba agrediendo sexualmente. Me congelé y quedé en completo shock. No tenía idea de qué hacer ni cómo reaccionar”.

“Simplemente empeoró y empeoró y empeoró y… empeoró, y yo estaba atrapado y no tenía salida”, agregó el actor, para luego señalar que Peck manipuló a la gente de su alrededor para que pueda salirse con la suya. “Entonces me di cuenta de que estaba muy calculado. Tú (Peck) colocaste todas las piezas en su lugar. Todo fue manipulación mental”.

¿Quién es Brian Peck?

Brian Peck es actor, entrenador de diálogo, narrador y cineasta nacido en Huntington, Indiana, que fue parte de la producción de películas y programas como The Last American Virgin, Good Burger, Kenan & Kel y The Suite Life of Zack & Cody. Peck se desempeñó como entrenador de diálogo en “The Amanda Show” y “All That” de Nickelodeon desde finales de los 90 hasta principios de los 2000.

Además de su trabajo detrás de escena, Peck también ha realizado apariciones menores como actor en muchos programas de televisión y películas desde la década de 1980 hasta finales de la década de 2010.

El año 2003 fue arrestado por conducta inapropiada con un menor, siendo condenado por 2 cargos y sentenciado a servir 16 meses en prisión y registrarse como ofensor sexual. Tras salir en libertad continuó trabajando en televisión hasta aproximadamente el 2019.