Las historias de lo ocurrido en Nickelodeon en la década de los 90’s y principios de los 2000’s han sorprendido a más de alguno. Y es que los casos de abuso sexual a las estrellas del canal televisivo de esa época se han ido destapado con el paso de los años.

A pesar de que muchos de los acusados ya fueron encerrados y castigados por la Ley por sus acciones, durante los últimos años la polémica ha revivido con nuevos testimonios y denuncias de las personas que trabajaron con Dan Schneider y otros depredadores. Esto logró que el canal Investigation Discovery decidiera hacer un documental sobre el caso llamado “Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV“.

En el distintos actores y trabajadores que fueron partícipes de la tan conocida época dorada de Nick entregaron sus testimonios y contarán su lado de la historia.

Drake Bell contará su historia

Recientemente se estrenó un nuevo adelanto para el estreno de Quiet on Set, se nos reveló que Drake Bell será parte del documental y contará su historia de abuso por primera vez de manera pública.

Hay que recordar que Bell participó, y es conocido, por haber estado en Drake y Josh desde 2004 a 2007. Anterior a eso, el actor participó en The Amanda Show durante los años 1990 y 2000.

En este primer programa fue en donde vivió el abuso del que hablará en el documental. Y es que Bell contará el abuso que sufrió por parte de Brian Peck, quién trabajo como entrenador de diálogo en los programa de All That y The Amanda Show.

Según un comunicado de prensa se revela que, el actor “compartirá públicamente, por primera vez, la historia de abuso que sufrió a manos de Brian Peck, su ex entrenador de diálogo que fue condenado en 2004 por sus crímenes contra Drake y se le ordenó registrarse como delincuente sexual“.

Puedes revisar el nuevo teaser del documental a continuación:

¿Cuándo se estrena Quiet on Set?

El documental de “Silencio en el Set: el lado oscuro de la televisión infantil” se estrenará en dos partes comenzando con el estreno de sus dos primeros capítulos el próximo 17 de marzo y la dos capítulos restantes el día siguiente, el 18 de marzo.

El documental se estrenará en el canal de Investigation Discovery y gracias a la llegada de Max a latinoamérica también lo podremos disfrutar en el streaming de Max. Aún se desconoce a qué hora se encontrará el material disponible, pero deberíamos poder disfrutarlo en la plataforma durante su estreno.