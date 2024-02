Max, la plataforma de streaming de Warner Bros. Discovery, detalló su próximo lanzamiento en América Latina y el Caribe el 27 de febrero, la cual ofrecerá una experiencia de producto mejorada y un catálogo de contenido expandido.

El catalogo abarca HBO Originals, Max Originals, películas de Warner Bros., el Universo de DC, Harry Potter, animaciones de adult swim, contenido infantil de Cartoon Network y Discovery Kids, además de la programación de no ficción de marcas icónicas como Discovery, Discovery Home & Health e Investigation Discovery (ID).

Max se posicionará como el destino de entretenimiento en la región, brindando más de 37,000 horas de contenido en todos los géneros y formatos. El catálogo incluirá marcas de Warner Bros. Discovery, franquicias populares, títulos internacionales aclamados y producciones originales exclusivas desarrolladas en América Latina.

¿Cuáles son los programas que estarán en Max?

Contenido Global:

Max será el hogar de HBO dentro del streaming, con series emblemáticas como Juego de Tronos, Los Soprano y True Detective, así como títulos esperados como El Régimen, protagonizada por Kate Winslet, y El simpatizante, basada en la novela ganadora del Pulitzer.

Max expandirá universos con Max Originals como El Pinguino (DC) y Welcome to Derry (precuela de IT), junto con una serie Max Original de Harry Potter.

Del cine a Max

Incluye primeras ventanas de exhibición – luego de su paso por salas cinematográficas y home entertainment – de una amplia variedad de películas taquilleras de los principales estudios, incluyendo Warner Bros. Pictures, Sony y NBCUniversal. Entre los nuevos títulos de febrero se encuentran Aquaman y el Reino Perdido, El Justiciero: Capítulo Final y Asteroid City.

El mejor contenido de no ficción llegará a Max con franquicias icónicas como Supervivencia al Desnudo, Todo en 90 Días, Remodelaciones con Celebridades, Remodelación en Pareja, La Fiebre del Oro, Pesca Mortal, Kilos Mortales, y nuevos títulos como Robert Downey Jr.: El Auto de Sus Sueños, para los amantes de los automóviles y los motores; On the Roam, una serie original de Max presentada por el actor Jason Momoa en un viaje inspirador; y El Curioso Caso de Natalia Grace de Investigation Discovery (ID), revelando aspectos de un misterio que escandalizó al mundo.

Contenidos Originales Locales:

Max ofrecerá al público un amplio catálogo de títulos globales combinados con auténticos contenidos originales locales, producidos con los mejores creadores y talentos de América Latina, para la región y el mundo.

Max brindó los primeros adelantos de imágenes de sus próximos emocionantes contenidos originales latinoamericanos: desde México, la producción original de HBO Sierra Madre: Prohibido Pasar y la nueva serie documental Max Original Masacre de los Mormones, y desde Brasil, la serie Max Original Al Otro Lado del Puente y la serie de animación Astronauta, basada en los cómics de Turma Da Mônica.

Max también presentó las primeras imágenes de la nueva serie Max Original de Argentina, Margarita, un spin-off de la serie Floricienta de Cris Morena; así como el tráiler del documental argentino Menem Junior: La Muerte del Hijo del Presidente; y del largometraje colombiano Del Otro Lado del Jardín, basado en la novela autobiográfica del poeta colombiano Carlos Framb.

Otras futuras producciones locales de Max incluyen la serie original de HBO filmada en México Como Agua para Chocolate, basado en la exitosa novela de Laura Esquivel que cruzó fronteras; Sin Querer Queriendo, la primera bioserie inspirada en la vida de Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito, que presentó al actor Pablo Cruz en el papel protagónico de este querido personaje; la serie Max Original Cóyotl, protagonizada por Alejandro Speitzer; y el film de animación Batman Azteca: Choque de Imperios.

Programación en Vivo:

Max también será el hogar en el streaming para la temporada de premios, con la transmisión en vivo de las premiaciones internacionales más importantes del cine, la música y la televisión. La primera de ellas será los Oscars, el 10 de marzo.

Programación Infantil

Max será el hogar de una amplia oferta de contenido infantil y familiar que abrirá un universo de diversión, exploración y aprendizaje para los niños y niñas de todas las edades, así como para compartir toda la familia.

Max será el hogar en el streaming de programas de las marcas infantiles Cartoon Network, Cartoonito y Discovery Kids, con títulos como Peppa Pig, Ghostforce, así como Batwheels y Mis Aventuras con Superman; nuevas temporadas de Bugs y sus Amigos a la Obra y Tiny Toons Looniversidad, parte de la franquicia de Looney Tunes; El Pequeño Gran Mundo de Jessica, la serie preescolar, spin-off de El Mundo de Craig; y CG Barney’s World™, la nueva serie animada que forma parte del relanzamiento de la franquicia Barney por parte de Mattel.

Los contenidos infantiles realizados en América Latina también tendrán un lugar en Max, con nuevos programas que incluyen Franjito y Milena en Busca de la Ciencia; ¡Imagínate!, una serie animada del fenómeno Mundo Bita; Hermano de Jorel, que estrenará su quinta temporada mientras celebra su décimo aniversario a finales de este año; Frankelda y el Príncipe de los Sustos, que da seguimiento a la extraordinaria serie Los Sustos Ocultos de Frankelda; y más episodios de Mini Beat Power Rockers, Cuquín y Rey Mysterio vs. La Oscuridad, la serie animada inspirada en el legendario personaje de la lucha libre mexicana.