Max, la plataforma de streaming de Warner Bros. Discovery, llegará a América Latina y el Caribe para el 27 de febrero. Esta nueva oferta promete una experiencia de producto mejorada y un catálogo de contenido ampliado.

El catálogo incluirá una amplia variedad de opciones, desde HBO Originals y Max Originals hasta películas de Warner Bros., el Universo de DC, Harry Potter, animaciones de Adult Swim, contenido infantil de Cartoon Network y Discovery Kids.

Además, ofrecerá programación de no ficción de marcas icónicas como Discovery, Discovery Home & Health e Investigation Discovery (ID). Este lanzamiento promete brindar a los usuarios de la región una selección diversa y enriquecedora de contenido.

¿Cuál es la distinción entre Max y HBO Max?

Max fusiona los universos de HBO y el Universo DC, ofreciendo no solo una amplia gama de películas exitosas y series originales, sino también una variedad de géneros populares entre los fanáticos, como novelas, crímenes reales, reality, gastronomía y comedia.

Max abarcará:

Todo HBO Max: Incluyendo series y películas de HBO, Max Originals, así como selecciones de series y películas de Warner Bros., el Universo DC, Cartoon Network, Looney Tunes, Adult Swim, y más.

Marcas icónicas y amadas franquicias: Los mejores programas de la vida real de tus marcas televisivas favoritas, como Home & Health, ID, Discovery, Discovery Kids y otras.

Una amplia oferta para todos los gustos: Desde las series preferidas de los fanáticos como Friends y The Big Bang Theory, hasta las originales de HBO como Game of Thrones y The Last of Us, junto con formatos emblemáticos de la vida real como 90 Day Fiancé, Naked & Afraid y Fixer Upper.

Además, ofrecerá una gran variedad de películas exitosas, favoritas del cine independiente y documentales aclamados por la crítica.

Entre los cambios que implementaron se encuentran: