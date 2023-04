Muchos vimos el terror psicológico que genera la serie Black Mirror, la cual nos entrega una sátira oscura sobre como la tecnología invade nuestra vida personal, social y la condiciona. Lo más tétrico de sus historias, es que con el tiempo hemos podido ver como los episodios se parecen cada vez más a la realidad. Por ese mismo lado, la producción no deja de encontrar inspiración y pronto se viene una sexta entrega que no dejará indiferente a nadie. Descubre su estreno y detalles de esta nueva temporada.

Black Mirror prepara la llega de la sexta temporada en Netflix

Respecto a un argumento sólido, aún no existen detalles oficiales. Lo que sí sabemos, es que habrá más episodios que la entrega anterior, y que durante los primeros tiempos del COVID, su creador, Charlie Brooke decidió parar un poco y dedicarse a a trabajar en la comedia porque temía que no hubiese estómago con el clima actual:

"Ahora mismo no sé qué estómago habría para historias sobre sociedades colapsando, por lo que no estoy trabajando en nada de eso. Estoy más inclinado a revisitar mi set cómico, por lo que he estado escribiendo guiones centrados en hacerme reír a mí mismo".

Si bien los detalles no los conocemos, recientemente la actriz, Zazie Beetz declaró sobre su participación en esta nueva temporada:

"No diría que mi personaje se está divirtiendo mucho, pero creo que hay un gran, irónico y oscuro elemento en ello, tipo premonición. El espejo que se refleja en nosotros".

En esta nueva entrega, existe la posibilidad de que se convierta en un buen momento para que Brooke organice las ideas que tenía para volver a indagar en las historias de 'Oso blanco' y 'Ahora mismo blanco'.

¿Cuál es el reparto de la sexta entrega de Black Mirror?

En concreto, podremos ver a Zazie Beetz, Paapa Essiedu, Josh Hartnett, Aaron Paul, Kate Mara, Danny Ramirez, Clara Rugaard, Auden Thornton y Anjana Vasan.

Además, existen rumores que apuntan a Salma Hayek y a Annie Murphy en los próximos episodios de la ficción.

¿Cuándo se estrena la sexta entrega de Black Mirror?

No hay fecha confirmada, lo más probable es que sea en junio de 2023.