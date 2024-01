Una de las comediantes que arrasó en Viña 2023, Pamela Leiva, pasó por un difícil momento en la carretera. Con emotividad en su voz, la humorista denunció que, con lágrimas en los ojos, vivió un conflicto por no poder pasar el peaje.

Aquella situación la dio a conocer en redes sociales y se masificó en los distintos medios de comunicación.

¿Qué le pasó a Pamela Leiva?



Con emotividad en su voz y lágrimas en los ojos, Pamela Leiva dio a conocer que le negaron el paso por un peaje a pesar de estar siguiendo la ambulancia que transportaba a su madre en estado crítico.

La humorista compartió esta experiencia impactante a través de sus plataformas de redes sociales, donde describió el dramático episodio que vivió mientras la salud de su madre estaba en grave peligro, generando una creciente angustia en la stand up comedy.

“A mi mamá la están trasladando de urgencia al hospital de San Antonio (…) no tengo efectivo y no me dejan pasar el peaje… y la ambulancia siguió con ella y aquí me tienen esperando”, indicó.

La exparticipante de reality derramó lágrimas de angustia al relatar que, a pesar de su intento de ofrecer pago con tarjeta o transferencia, se le negó la opción de pasar por el peaje.

¿Cómo pudo solucionarlo?

Finalmente, la ganadora de Viña del Mar logró sortear la situación gracias a la solidaridad de una persona que se ofreció a ayudarla en ese difícil momento.

“Le quiero dar las gracias al señor que me ayudó”, indicó bastante afectada por todo lo sucedido.

Cabe señalar que el hecho causó un revuelo en redes sociales. Un usuario señaló: “Lo ocurrido a Pamela Leiva le puede pasar a cualquiera, el peaje debería tener más métodos de pago como por ejemplo código QR como se hace en el metro. No sé, yo le hubiese dicho transfiéreme la plata y te pago. Los culiaos cero solución”.

Luego de todo lo sucedido, Pamela Leiva pudo llegar a acompañar a su mamá, que sigue muy grave. “Está con coma inducido y (conectada) a ventilación mecánica”, dijo en sus redes, y luego en el matinal de TVN añadió que “sigue en estado crítico… tiene muy comprometida la vía aérea”.