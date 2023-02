El Festival de Viña está a pocas horas de comenzar su esperada edición 2023, la cual regresa tras dos años de ausencia producto de la pandemia, en donde la encargada de llevar el humor en la noche inaugural será la conocida comediante Pamela Leiva.

La joven se hizo conocida en el país tras su participación en el reality de competencia de Canal 13, 1810, el año 2009, que se convirtió en uno de los programas favoritos en la historia de este formato y en donde Pamela fue una de las participantes más queridas del espacio, llegando a instancias finales.

Tras su paso por el reality, la actriz y comediante, comenzó a realizar stand up de manera muy exitosa, en donde el año 2018 fue parte de la Teletón 2018, sorprendiendo al público con su divertida rutina humorista. Dos años más tarde, Pamela nuevamente se presentó en otro gran escenario nacional: El Festival del Huaso de Olmué, en donde nuevamente se llevó los aplausos del Patagual.

¿Cómo será la presentación de Pamela Leiva en Viña?

La actriz señaló en una conferencia de prensa, en la cual estuvo presente Red Carpet, la comediante señaló que "Viña siempre fue un sueño. Y ese sueño en momentos muy oscuros de mi vida fue lo que no me dejó perder el foco, lo que me levantó”.

Luego agregó que este es uno de los momentos más grandes de su vida, "nunca imaginé que iba a tener el placer y el honor de compartir el escenario con dos grandes artistas como Paloma Mami y Karol G”, aseguró.