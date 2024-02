Criminal Minds: Evolution, el nuevo ciclo de la exitosa serie de crimen y drama, regresó hace algunos meses a la pantalla con gran parte del elenco original, sin embargo, el esperado revival tendrá una importante ausencia durante el segundo ciclo de la historia.

La serie comenzó en enero de este año las grabaciones de la segunda temporada, la cual confirmó el regreso de un importante personaje: El asesino serial y secuestrador, Elias Voit, que se convirtió en uno de los villanos más inalcanzables para el BAU, pero este retorno marca también una inesperada salida.

¿Quién no regresa a la segunda temporada de Criminal Minds?

Josh Stewart, quien hizo su debut como el detective del NOPD William LaMontagne Jr. en la temporada 2 del drama criminal original de CBS, anunció a través de X (Ex Twitter) que deja la serie.

“Lamentablemente, mis días de interpretar a Will LaMontagne Jr. han terminado”, escribió, para luego agregar: “Ustedes han sido absolutamente los mejores”.

El paso de Will por Criminal Minds

Después de hacer su debut como Will en la temporada 2 de Criminal Minds, Stewart apareció al menos una vez en casi todas las temporadas y especialmente en el final de la temporada 7, en el que Will y la agente especial JJ Jareau (AJ Cook) se casaron.

En la primera temporada del revival de Evolution, en la que pudo pasar más tiempo con los agentes de BAU en casa, Stewart apareció en nueve de cada 10 episodios, mientras Will le confiaba a su esposa JJ su preocupación de que tuviera cáncer.

El miedo al cáncer de Will se inspiró en una experiencia similar que atravesó Nathan, el esposo en la vida real de la actriz que interpreta a JJ en 2019. “Está basada en una enfermedad de la vida real que queríamos honrar”, señaló la showrunner Erica Messer a TVLine. “Queríamos plantar esa semilla ahora”.

Afortunadamente para Will, resultó que solo tenía una tiroides inflamada tratable, por lo que “la próxima [temporada], con suerte, estará bien“, dijo Messer. “Pero, no necesariamente estará fuera de peligro para siempre”, lo que hace pensar en un desenlace dramático para el querido personaje.

Simultáneamente con sus apariciones ocasionales en Criminal Minds, Stewart ha tenido papeles en la serie Shooter de USA Network y The Punisher de Netflix. Sus créditos televisivos anteriores a Criminal Minds incluyen Third Watch, Dirt, No Ordinary Family y The Waking Dead: Webisodes.