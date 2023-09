Se acerca una nueva placa de nominación en Gran Hermano, lo que ha mantenido expectantes y ansiosos tanto a los participantes como a los televidentes del reality. Asimismo, se mostraron en las cámaras, una conversación de Coni junto a Pincoya, en donde comentan la actitud de Rai previo a las votaciones de sus compañeros.

Pincoya y Coni sospechan actitud de miedo de Rai previo a nominaciones

Ambas participantes se encontraban en la cocina hablando sobre la próxima placa de eliminación. De ese modo, salió el tema de Rai, con quien tuvieron una fuerte cercanía al comienzo, sin embargo, la relación comenzó a descender tras conflictos en la casa con Fran (quien vuelve del repechaje), entre otros.

“La gente te puede querer o te puede odiar”, expresó Pincoya a Coni.

A lo que la bailarina le responde, “eso pasa cuando uno se va cambiando la polera”.

Luego Pincoya propone una situación hipotética.”Imagínate que estamos los cuatro en placa y que nadie nos pueda salvar: Jorge, Hans, tú y yo. La gente va a decidir, ahí no hay nada que hacer. El que tiene que partir, tiene que pescar sus cosas e irse no más”.

Tras esto, Coni se refiere a Rai. “Yo creo que Rai debe estar cagado de susto”.

“Por eso te digo, tú tranquila”, concluye Pincoya.

Así reaccionaron Coni y Michelson tras saber el ingreso de cinco ex jugadores

Posterior a la prueba del líder, quien fue ganadora ICata, chica gamer e influencer que ingresó hace poco a la casa, Diana Bolocco, se contactó con los participantes para informar que son cinco quienes ingresarán otra vez a la casa más famosa del mundo.

“Se que han estado especulado respecto de si hay o no más ingresos de ex jugadores, si es que hubiesen ingresos cuántos jugadores ingresan, cuándo y quiénes por su puesto. Yo estoy en condiciones de darle dos de esos tres datos, no les voy a decir quiénes ingresan que hay más ingresos, también les quiero decir que son varios” comenzó diciendo Diana Bolocco.

Tras la noticia, Coni quedó impactada con esta cifra. “Es demasiado”.

Ignacia Michelson le siguió con el comentario señalando que, “se pasaron de v*rga”.