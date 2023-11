Pamela Díaz era una de las cartas de oro del reality Tierra Brava. Tras el anuncio de su ingreso, la audiencia televisiva se inclinó por ver la producción de Canal 13, debido a que “La Fiera” es un conocido rostro de TV que sabe crear contenido. De ese modo, la modelo ya completó su estadía en el programa y regresó con todo a la vida real.

Asimismo, durante el podcast de Eva Gómez, la mujer se refirió a su romance con Jhonatan Mujica, participante del reality.

“Es un gallo muy bacán”: Pamela Díaz habla sobre su romance con Jhonatan

En medio de la conversación, Pamela hizo referencia al modelo y expresó su admiración, destacando que Jhonatan se mostraba tal cual en la televisión como en la vida real.

“Él es lo que ven, pero no es tan ahue… Porque no es un gallo que anda todo el rato detrás de uno, si estaba conmigo todo el rato, pero en general lo hace contigo (Eva), con todas las chiquillas. Estaba preocupado si estabas bien, si estabas mal, si les faltaba algo, si te sentías sensible, te abrazaba”, aseguró la Fiera.

Asimismo, agregó que “él es un gallo muy bacán (…) a diferencia de todos los hombres, tiene muy desarrollado su lado femenino. Eso hacía muy bien para todas nosotras, porque los otros eran unos brutos, egoístas”.

¿La Fiera se enamoró?

Durante el capítulo del podcast, Eva mencionó el momento en que Pamela y Jhonatan terminaron su relación en el encierro, donde la conductora mencionó que vio bastante deprimido al modelo. “Me acercaba y te decía ‘Pame, el Jhonatan está mal’. Y esta (me decía) ‘qué va a estar mal’”.

“Yo sí hablé con él y le dije ‘trata de abrirte un poco porque te encerraste mucho con la Pame, trata de abrirte con las chicas, con la Guari, con la Cami, conmigo’”, comentó Eva Gómez.

Tras esto, Eva aseguró que “yo creo que de verdad que él estaba enganchado. ¿Tú te llegaste a enganchar?”.

“No”, respondió de forma directa Pamela Díaz.

“Yo lo pasé bien, me encantan los besos, rico y es rico que te abracen adentro”, sentenció Pamela.

Eva recuerda divertido momento con Pamela en Tierra Brava

Cuando se encontraban ambas modelos en el reality, Eva Gómez, recordó cuando Pamela solicitó su ayuda de mencionar la propuesta que Jhonatan le había hecho previamente a Shirley Arica. El objetivo “Fiera” era aproximarse a Fabio, pero necesitaba tener una excusa de alejarse de Mujica. Eva cumplió con su parte, y como resultado, ambas parejas terminaron besándose: Pamela con Fabio, y Jhonatan con Shirley, generando un gran complot en la hacienda de “Tierra Brava”.

Asimismo, en el capítulo Eva le sacó en cara que la utilizó para crear una dinámica en la casa. “Después lo veo, y dijo: ‘no puedo ser tan aweona’. Esta mina usándome, yo la tonta útil, y yo dejando la media caga”, relató entre risas.