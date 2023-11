Tierra Brava vivió un intenso capítulo. Esta vez, el conflicto tomó aires acalorados, causando una explosión de verdades, causando heridas abiertas entre los participantes, y, eso no fue todo, porque también la discusión que involucra a Fabio Angostini, Luis Mateucci y La Chama, casi llega a los golpes.

De ese modo, tras duras declaraciones, Pamela Díaz, se acerca a conversar con el modelo para aclarar estos fuertes rumores. Asimismo, Angostini, revela su verdad con firmeza, dando a entender su gran decepción por Alexandra.

“Para mí eso es una puñalada en la espalda” la dura confesión de Fabio contra La Chama

Tras la fuerte discusión del modelo con Luis Mateucci, los ánimos en la casa están divididos y con una fuerte tensión. Y es que, todo comenzó por bromas pesadas entre ambos, terminando finalmente con una fuerte pelea que incluyó a la Chama y rumores que no la dejan bien parada.

“Luis quiere ir a cenar con Guarén”, “Luis se besó con Guarén” y “la propuesta indecente de Fabio a la Chama” fueron los temas de la pelea.

Por ese lado, Alexandra quedó agotada y lloró bajo las sábanas mientras los hombres discutían pero las cosas se salieron de control debido a que la fuerte discusión siguió en el patio de la casa y ambos participantes estuvieron a punto de llegar a los golpes. Fueron separados por Uriel y Miguelito.

Cabe señalar que, Mateucci, le contó a Pamela Díaz que La Chama y Fabio querían tener un romance para sacarle celos a la Fiera. Aquellos dichos fueron lo que causó una explosión en la casa.

Luego de que pasara todo esta tensa escena, Pamela Díaz, Arturo Longton y Fabio Angostini volvieron a conversar de los sucedido, en donde el modelo siguió manteniendo su postura y logró aclarar más detalles del conflicto.

“La Chama contó eso de manera diferente. Y ya con contarlo me tocó los huevos. Porque dos días después cuando ella se peló con él me dijo de hacerlo, y yo no lo he nombrado por no dejarla mal a ella” aclaró con firmeza Fabio Agostini, con un notable tono de indignación. Inmediatamente después añadió “que yo quiera tener sexo con ella, ahí se le fue, se descarriló a lo más grande. Por eso la cobarde se ha quedado debajo de las sábanas y no sacaba la cara. Por eso a mí me ha decepcionado por mentirosa“.

“Le hice la cruz” Fabio corta amistad con La Chama

Cuando era de noche y la mayoría de los jugadores estaban durmiendo, Angostini se sinceró con Arturo Longton.

La Leyenda le preguntó al modelo si en verdad pensaba en “agarrarse a combos” con Luis Mateucci. Aunque Fabio le reveló que no, le aseguró que ganas no le faltaron de pegarle una cachetada.

También le comentó a Longton que lo que más le causaba dolor era haberse peleado con Chama, “con lo bien que me he portado con ella, mal agradecida de m… loco. A la Chama ya le hice la cruz pero por completo”.