Los conflictos en la casona de Tierra Brava no paran. Y es que nuevamente los equipos terminaron en conflicto por irregularidades en la prueba semanal que dejó nuevamente a Puro Fuego en la habitación Establo.

Aquí vimos como Miguelito se acercó a molestar a Luis Mateucci quién se encontraba con la antorcha ganadora porque pensó que su equipo había ganado. Debido a esto, Luis enojado levantó al ex MCC antes de que llegara Fabio a salvarlo de ser lanzado lejos.

Y es que Miguelito ha tenido encontrones con varios participantes dentro de la casa debido a diversas actitudes que tampoco gustan del todo a los televidentes del programa quienes incluso recalcan que las pruebas están arregladas para la conveniencia del ex MCC.

Mateucci ya no lo aguanta

En un nuevo capítulo de Tierra Brava, Mateucci y Botota conversaron sobre la actitud de Miguelito. Destacando que tiene 37 años cuando le conviene y se comporta como un niño para su conveniencia.

“Acá Miguelito, nada de Miguelito. Él es Hans”, destacó Botota a Luis y Nicole en el gimnasio de la casona. “Tú le dijiste ‘no me we**s, no me we**s’ y lo empezaste como a empujar para que no te molestara más… ya, vino para acá pa afuera y le contó al Fabio que tu le habías casi pegado“, agregó.

“Si hubiese podido le pego porque de verdad es una mala persona. Una mala persona que te pincha, te pincha… Claro y vos no te puedes meter con él porque te va… o sea tiene 37 cuando te pincha, pero después tiene 15, 8. ¿Cómo lo trato?“, mencionó.

“Como persona no más po. Normal“, le respondió la Botota.

“Y es envidioso. Es lo peor. Cuando una persona es envidiosa es lo peor“, finalizó Mateucci.

Puedes revisar la conversación completa a continuación:

Contó su lado

Una cosa nunca antes vista paso en Tierra Brava y es que por primera vez en más de un mes desde que se inició el reality este se transmitió en vivo este día jueves a la espera del estreno del capítulo.

Aquí se encontraron presentes Miguelito y Arturo Longton junto con Matias Vega y decidieron conversar del tema. El ex Morandé decidió hablar sobre esto destacando que finalmente todo fue una venganza de su parte hacía Luis.

“No lo que pasa es que cuando ganan el equipo de Mateucci como es argentino le gusta gritar en los triunfos. Entonces la vez que ganaron ellos me lo gritó en la cara, me hizo pato yañez, me hizo toma… esto y esto. Yo se lo devolví porque porque el Fabio me decía que cuando uno gana tiene que celebrarlo con todo porque una sola vez se gana“, explicó.

“Entonces yo me vengue po y no le gusto que yo le gritara en la cara. Y me levanto de la cara, de la polera“, agregó.

Sobre los empujones, el participante destacó que no se acuerda de eso pero que es diferente cuando uno se encuentra allá en la competencia por lo tanto la euforia es otra cosa.

Puedes revisar el momento a continuación: