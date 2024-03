La noche de este domingo 10 de marzo se llevó a cabo la premiación de los Oscars 2024. Con esto conocimos a lo mejor de la última temporada 2023 y claramente tuvimos a los favoritos.

Y es que como era de esperarse Oppenheimer la rompió en los premios y junto con ello también lo hizo Poor Things y es que las cintas de Nolan y Lanthimos se posicionaron como las grandes películas que son durante estas premiaciones.

¿Cuántos Oscars ganaron cada una?

Oppenheimer tuvo un total de 13 nominaciones en la academia, de estas la cinta de Christopher Nolan obtuvo 7 estatuillas entre las que se encuentran las categorías de Mejor Película y Mejor Dirección así como también Mejor Actor.

Las otras categorías en las que ganó Oppenheimer son: Mejor Edición; Mejor Banda Sonora; Mejor Cinematografía y Mejor Actor de Reparto.

Por otro lado Poor Things se encontraba nominada en 11 categorías y ganó en un total de 4. En ellas se encuentra: Mejor Actriz, Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Diseño de Producción y Mejor Maquillaje y Peinado.

Anatomy of a Fall también resultó ganadora y es que obtuvo uno de los premios más importantes; el de Guión Original. Barbie también se fue con un premio a la casa y es que obtuvo el premio a Mejor Canción con What Was I Made For? de Billie Eilish.

The Zone of Interest resultó no solo ganar como Mejor Película Extranjera sino que también recibieron el premio a Mejor Sonido de esta temporada, llevándose el premio por sobre Oppenheimer y Mission Imposible 7.

Tristemente Killers of the Flower Moon de Scorsese, La Sociedad de la Nieve y La Memoria Infinita se fueron sin estatuillasa la casa. Y es que una de las chances de Scorsese era Mejor Actriz, pero Lily Gladstone finalmente no ganó a Emma Stone en la catogría.

Por otro lado, La Sociedad de la Nieve perdió en las dos categorías en las que se encontraba nominada: Mejor Peinado y Maquillaje y Mejor Película Extranjera, algo que molestó a varios latinoamericanos.