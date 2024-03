La noche de este domingo 10 de marzo se realizó la ceremonia de premiación de los Oscars 2024. Con está se definió finalmente a lo que fue lo mejor del cine de la última temporada de 2023.

La gran ganadora de la noche fue sin duda Oppenheimer con un total de 7 galardones obtenidos de un total de 13 nominaciones. La cinta fue seguida por Poor Things que obtuvo 4 estatuillas de un total de 11 nominaciones.

Además de ellas otras películas se destacaron en los premios y es que no hubieron tantas sorpresas a la hora de premiar. Esto porque había categorías en dónde sabíamos, más o menos, quiénes iban a ganar.

¿Dónde ver las ganadoras de los Oscars 2024?

Son muchas las películas que resultaron ganadoras de los Oscars 2024 y aquí puedes descubrir dónde verlas.

Oppenheimer

De momento la película de Christopher Nolan no se encuentra en un streaming de manera fija pero si la puedes comprar o rentar en las tiendas de AppleTV+, Amazon PrimeVideo y Google Play Películas.

Poor Things

La cinta que le dio su segundo Oscar a Emma Stone se encuentra disponible en cines y además está confirmada su llegada para Star+ para el próximo 20 de marzo en la plataforma.

American Fiction

La cinta que ganó a Mejor Guión Adaptado se encuentra disponible en Amazon PrimeVideo y puedes disfrutarla desde ya en el sitio de streaming para entender el por qué ganó en su categoría.

Anatomy of a Fall

La ganadora de Mejor Guión Original no se encuentra disponible en el streaming pero está aún disponible en algunos cines del país para poder acudir a las salas a verla.

The Zone of Interest

La cinta británica-alemana que ganó a Mejor Película Extranjera y además a Mejor Sonido se encuentra aún disponible en las salas de cine del país. Y es que la cinta se estrenó un par de semanas antes de la realización de los Oscars en Chile.

Barbie

Nominada en pocas categorías Barbie solo obtuvo un premio por Mejor Canción con What Was I Made For? de Billie Eilish y se encuentra disponible en el streaming de Max.

El Niño y la Garza

La película del Studio Ghibli no está disponible en streaming pero se encuentra aún con varias funciones disponibles en cines por tanto si no has podido verla puedes buscar funciones en las distintas cadenas de cine de nuestro país.

The Holdovers

La cinta ganadora a Mejor Actriz de Reparto con Da’Vine Joy tuvo su paso por los cines y aún cuenta con algunas pocas funciones en las salas. De momento, no se ha informado una posible llegada al streaming.

Godzilla Minus One

Tristemente la película ganadora a Mejores Efectos Visuales no se encuentra disponible en ningún streaming y ya tuvo su paso por los cines durante 2023. Tampoco hay como comprarla o rentarla para verla por alguna de las plataformas disponibles.