Gran Hermano está a solo días de terminar y ya se dio a conocer la placa finalista del programa, la cual es integrada por Pincoya, Scarlette y Constanza. De ese modo, Viviana y Jorge no alcanzaron a obtener el premio final, siendo eliminados del reality tras no alcanzar la cantidad de votos necesaria.

Por ese lado, este último participante, fue invitado al estudio junto a los panelistas, con quienes tuvo una conversación y entrevista sobre su estadía y futuros planes que le esperan afuera. Asimismo, el ex Mister Chile, reveló sus ambiciosos proyectos, señalando que le gustaría ser político parlamentario.

¿Jorge Aldoney al Congreso?

Tal como lo mencionamos, el ex participante de Gran Hermano quiere dedicarse a la política y ser parlamentario. “Quiero ser candidato en el próximo ciclo parlamentario”, dijo de plano, aunque no señaló ningún partido político, como se lo planteó Diana Bolocco, quien le consultó si iría por la UDI por el PS.

“Ninguno de los dos”, contestó el ex Mister Chile. “No tengo partido, soy centro. Creo en el libre mercado. En la focalización del gasto público. Pero también puedo ser feminista y ambientalista. Creo en la economía de social, de mercado”, dijo.

En esta línea, afirmó su disposición para atender llamadas y expresó su voluntad de escuchar. Asimismo, envió un mensaje al Servicio Electoral (Servel): “Por favor que el Servel me devuelva mi mesa. La última vez no me llamaron. Que me devuelvan la mesa, quiero ser vocal de mesa”.

Jorge sobre Sebastián: “Lo encuentro mala clase”

Durante la conversación realizada en el estudio, el participante se refirió sobre la pelea que tuvo con el polémico participante, Sebastián Ramírez, quien en el encierro se comportó de forma machista, acosadora y homofóbica con sus compañeras y compañeros de encierro.

“Ese insulto fue gratuito, no estoy acostumbrado a que me levanten la voz y me salí de las casillas, es normal”, declaró Jorge.

“Lo encuentro mala clase porque al final de cuentas tener a un loco gritándote todo el día, gritándole a tu polola”, finaliza Aldoney.

¿Quién es la última eliminada de Gran Hermano?

La última participante eliminada fue Viviana Acevedo, quien no alcanzó a obtener el porcentaje de votos necesarios para quedar en la placa final de Gran Hermano.

En el capítulo del pasado martes, Diana Bolocco dio a conocer que Pincoya y Constanza van a la final del programa. Tras mencionarlas, solo quedaba Scarlette y Viviana, siendo la última mencionada la jugadora eliminada del reality de Chilevisión.

“Estoy super agradecida de la gente, a diferencia de la primera vez este voto es positivo, así que es muy distinto. Solo espero puras cosas buenas detrás de esa puerta”, dijo Vivi tras ser al enterarse de que debía irse del encierro.

Por otro lado, sus compañeras le entregaron palabras de aliento a Viviana, siendo Cony la más afectada de todas. “Queríamos estar las cuatro en el aeropuerto, queríamos estar las cuatro en la final”, enfatizó Scarlette.