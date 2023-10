"Esto no es normal": La gente reacciona negativamente al romance entre Jorge y Skarleth en Gran Hermano

En Gran Hermano Jorge ha destacado en varias ocasiones que quiere dejar el reality show. Esto lo hemos visto desde el primer día y es que durante la primera semana de encierro Jorge destacó que iba a renunciar si es que el presupuesto de la comida iba a ser reducido nuevamente.

A pesar de estas claras intenciones, Jorge ha logrado mantenerse durante casi cuatro meses en la casa estudio y es uno de los cuatro participantes históricos del programa.

Hemos visto varias facetas de Jorge en la casa de Buenos Aires y ahora recientemente un romance ha florecido en la casa y es que durante este fin de semana Jorge comenzó algo con Skarleth, la misma que se fue, volvió y luego se fue y volvió nuevamente.

No reaccionaron bien

Si bien los integrantes de la casa no reaccionaron mal a este nuevo romance entre los dos participantes desde el día uno que comenzaron el “ship” una gran cantidad de redes sociales se encuentra en contra de esto.

Y es que, muchos de los usuarios de X (Twitter) recalcan la diferencia de edad que existe entre ambos participantes y es que la diferencia entre ellos es de casi 10 años.

Esto porque Skarleth un par de días o semanas antes de ingresar a Gran Hermano cumplió 18 años mientras que Jorge tiene 27 años. Además se destaca que ambos participantes se encuentran en distintas etapas de su vida por la misma diferencia de edad.

Pero eso no es todo ya que también se le critica mucho a Jorge, ya que con la visita de su ex habló de responsabilidad emocional. Finalmente no cumplió nada de esto ya que a los pocos días después de haber hecho de todo con ella fue y le dió un beso a Skarleth.

Es más mucho de los televidentes y que comentan en X destacan que el programa insiste en romantizar a estos dos participantes a pesar de la diferencia de edad y de etapas de ambos.

Jorleth

Si bien, es una gran cantidad de fanáticos de Gran Hermano los que no apoyan este ship y relación por parte de ambos si existe hasta un fandom que los banca en todas. Y es que este mismo nació incluso mucho antes de que estos dos participantes se enfrascarán en una relación más amorosa.

Esto porque la relación de amistad entre los dos participantes del reality ablandó el corazón de más de alguno y terminó creando el fandom “Jorleth”.

Los fanáticos de Jorleth son los que defienden de todos la relación de Jorge y Skarleth sin importarles la diferencia de edad que acompleja a ambos.

Y es que en muchas publicaciones destacan que Skarleth es madura para su edad, que incluso la diferencia de casi 10 años entre ambos es solo un número y que no deberían meterse en la relación que ellos han formado.

A pesar de esto son más los detractores de la relación que los que los apoyan de verdad siendo una gran mayoría de los mismos usuarios de X que destacan que una vez que ambos salgan de la casa se verá bien cómo funciona esa relación.