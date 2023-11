Fue a principios de noviembre que Sebastián Ramírez renunció por segunda vez a Gran Hermano Chile. Y es que el participante renunció en su primer paso por el reality y posteriormente volvió en el repechaje luego de ser votado por sus compañeros.

Luego de su reingreso a la casa más famosa del mundo el participante se mantuvo durante más o menos un mes, entremedio de muchos rumores de una posible renuncia, hasta que finalmente le comentó a sus compañeros que nuevamente se iba de la casa y sin despedirse.

Entremedio de esto, los fanáticos del denominado Juan Román Riquelme se preguntaban si es que el ex chico reality luego de su salida volvería a otro programa en otro canal.

¿Va a Tierra Brava?

Luego de su salida de Gran Hermano definitiva Tatán informó en sus redes sociales su relación. Además de esto también ha mantenido a sus fanáticos al tanto de lo que ha hecho luego de salir así como sus campañas de publicidad y eventos con distintas marcas.

Fue en una de las tantas interacciones en su cuenta de instagram en donde reveló detalles de su futuro en las pantallas de Canal 13. Y es que muchos se preguntaban si es que Tatán llegaría como nuevo rostro a Tierra Brava, el reality de supervivencia de Canal 13 que reúne a grandes famosos.

Aquí el ex chico reality destacó que lo estaban contactando de distintos medios lo han llamado para concretar entrevistas y así saber en qué se encuentra en estos momentos luego de la salida de Gran Hermano.

“Me llaman de diarios, de radios, de todas partes para preguntarme en qué estoy. Qué cuál va a ser mi futuro y yo no doy entrevistas. Ustedes saben que Juan Roman no da entrevistas así que pa qué po“, comenzó diciendo.

“Les quiero contar que no voy a entrar a ningún reality ahora por lo menos en algún tiempo, no sé seis, siete meses no sé. Pero eso, quiero contarles que no pasa nah, no pasa nah“, agregó.

“Juan Roman Riquelme se va a meter cuando él quiere y yo creo que va a pasar un tiempo ah, así que eso cabros“, finalizó.

Con esto el chico reality termina de aclarar los rumores que lo ponían en el nuevo reality de Canal 13 que acaba de confirmar el ingreso de Fran Undurraga, una de las parejas que tuvo Tatán en realitys anteriores.

Puedes revisar a continuación el video completo de su mensaje en redes sociales:

Constanza se enteró de la nueva pareja de Sebastián

Una de las cosas que más se recuerda de Tatán en Gran Hermano es su relación tóxica con Constanza Capelli. Ahora, el ex chico reality confirmó su nueva relación con una influencer, la que tendría desde antes de su reingresó a la casa en el repechaje.

En una nueva dinámica hecha para los participantes del reality de CHV se le mostró a los participantes que aún se encuentran en competencia lo que ha pasado con sus ex compañeros luego de ser eliminados. Gracias a esto Constanza se enteró de la nueva relación de Tatán y le cambió la cara.

Puedes revisar el momento a continuación: