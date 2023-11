Los conciertos en nuestro país no paran, y hace instantes, supimos que se aproxima un gran espectáculo en el suelo nacional. La influyente banda de thrash metal, Megadeth, ha confirmado su concierto en Chile para el próximo 9 de abril de 2024 en el Movistar Arena. Esta nueva presentación en el país se concreta después de su actuación en octubre de 2017, siendo esa la última ocasión en la que los fanáticos chilenos tuvieron la oportunidad de disfrutar del impresionante espectáculo ofrecido por este cuarteto estadounidense de sonido contundente.

Si no sabes cuándo se realizará este show o los detalles de este gran evento, pues te contamos todo lo que se sabe hasta el momento de este esperado concierto por los fanáticos de la música en nuestro país,

¿Cuándo y dónde se presentará Megadeth en Chile?

El show de Megadeth forma parte de su gira mundial “Crush the World Tour”, que dio inicio el pasado 6 de septiembre en Albuquerque, Nuevo México. Desde entonces, la banda ha continuado recorriendo diversas ciudades de Estados Unidos como parte de esta extensa gira.

Por eso, la agrupación se presentará en nuestro país el día 9 de abril de 2024 en el Movistar Arena.

Siempre es sorprendente disfrutar de un show en vivo de Megadeth, que en su historia han logrado crear desde la trascendencia y lograr convertirse en uno de los puntos de referencia para la interpretación de heavy metal en todo el mundo.

¿Cuáles son los precios de entradas para Megadeth?

Las entradas, disponibles en PuntoTicket, tienen los siguientes valores:

Tribuna: $19.000, Platea Alta Numerada: $54.000, Platea Baja Numerada $79.000 y Cancha $49.000, más cargos por servicio.

Megadeth: una legendaria banda del trash metal

Bajo el liderazgo de Dave Mustaine (guitarra principal y voz), Megadeth se destaca por su constante redefinición del metal, consolidándose como una de las bandas más emblemáticas del género.

A lo largo de su carrera, los pioneros del thrash metal han recibido destacados reconocimientos, incluyendo el primer lugar en el libro “Los 100 Mejores Guitarristas de Metal” de 2009 para Mustaine, doce nominaciones al Grammy®, más de 50 millones de álbumes vendidos a nivel mundial, numerosos Discos de Platino y la designación como los “Cuatro Grandes” del metal.

Su más reciente obra, “The Sick, The Dying… And The Dead!”, fue grabada tras la batalla contra el cáncer de Mustaine. Este álbum, que están presentando a nivel mundial, fusiona riffs frenéticos, solos de guitarra intrincados y el espíritu aventurero característico de sus inicios. Todo ello se combina con la pasión y virtuosismo distintivos de la banda, junto con la lírica irónica y descarada y el distintivo gruñido vocal de Mustaine.