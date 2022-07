Cada semana son múltiples los hits debutantes en el escenario de la música mundial. En RedCarpet de RedGol te presentamos un resumen con los principales estrenos de los distintos géneros que darán que hablar en los próximos días.

Entre los temas destacados que debutaron esta semana están las novedades de Megadeth, Mike Patton con Dead Cross, Sebastián Yatra junto a Pablo Alborán, Muse y Slipknot, entre otros.

Las audiencias tienen una amplia variedad para disfrutar y mientras se acumulan miles de reproducciones en las plataformas digitales.

Pero los sonidos se renuevan cada siete días para mantener en alto un movimiento que no dejan de presentar los exponentes de las más diversas latitudes.

Por eso, aquí rescatamos las principales novedades que reventarán tus audífonos en el futuro cercano.

¿Cuáles son los estrenos musicales de la semana?

Megadeth feat. ICE-T - Night Stalkers

Creado por el líder de Megadeth, Dave Mustaine, producido por Rafael Pensado y dirigido por Leo Liberti, Night Stalkers: Capítulo II es el nuevo episodio de la saga de varios capítulos sobre el origen de la mascota de MEGADETH, Vic Rattlehead. Con el avanzar de los lanzamientos, se repasan los eventos trágicos que condujeron a la transformación completa del operativo mientras ejecuta sistemáticamente su venganza.

Dead Cross - Reing of Error

El retorno de Mike Patton a la música, tras tratar sus problemas de salud mental, llega de la mano de la banda Dead Cross, con un potente sencillo que adelanta la nueva placa de estudio de la agrupación II. Patton, Dave Lombardo, Justin Pearson y Michael Crain estrenarán el álbum con 9 canciones inéditas el próximo 28 de octubre. Por mientras, aquí está Reign of Error.

Sebastián Yatra feat. Pablo Alborán - Contigo

Sebastián Yatra entrega un nuevo sencillo, esta vez junto a Pablo Alborán. El cantante y compositor colombiano multiplatino canta en Contigo, acerca de un corto pero apasionado romance. Se trata de la segunda oferta musical desde el lanzamiento de su álbum multi-platino Dharma. El video musical muestra a los dos artistas en una presentación sorpresiva y emotiva en vivo en la Plaza de España en Madrid frente a un afortunado grupo de fans que no se imaginaban lo que estaba pasando.

Muse - Kill or Be Killed

Kill or Be Killed es la cuarta canción del próximo disco de la banda británica Will of the People, después de los lanzamientos de Won't Stand Down, Compliance y la canción que le da el título a la placa. El tema le añade todo un sonido pesado al trabajo de Muse como no se le había escuchado antes, por lo que se alza como toda una novedad.

Slipknot - The Dying Song (Time To Sing)

El nuevo disco de Slipknot The End, So Far, tiene proyectado su debut en formato físico y en las plataformas digitales de streaming musical para el próximo 30 de septiembre. La placa contendrá 12 nuevas canciones, entre las que se cuenta The Chapeltown Rag y la debutante de esta semana The Dying Song (Time To Sing).