¡Mike Patton está de cumpleaños! El reconocido músico e invitado ilustre, casi chileno, nació el 27 de enero de 1968, por lo que este año alcanza sus 54 años sin dejar de trabajar en la música con los más diversos proyectos.

De personalidad multifacética y rango vocal increíblemente amplio, el músico también ha explorado múltiples estilos y géneros desde el Avant-garde y el metal alternativo, pasando por el rock experimental, el pop contemporáneo y funk metal.

Sus bandas más recocidas indudablemente son Faith No More y Mr. Bungle, así como también Fantômas y Tomahawk. Pero el hombre cuenta con un extenso listado de proyectos entre los que también cuentan otros números como Moonchild, trabajos con John Zorn, el apasionado Lovage, Dead Cross, tētēma y hasta su particular versión de la música pop Peeping Tom.

También ha compuesto las bandas sonoras de películas como Crank: High Voltage, The Place Beyond the Pines y 1922, de Netflix. Así como también las ha hecho de actor vocal, creando los sonidos, por ejemplo, de los monstruos en la película de Will Smith, Soy Leyenda.

A los 54 años, ¿qué temas destacan en su discografía? Eso es precisamente lo que pasamos a revisar.

10 canciones inolvidables de Mike Patton

Mr. Bungle - Retrovertigo

Faith No More - Epic

Lovage - Sex (I'm A)

Tomahawk - God Hates a Coward

Fantômas - The Godfather

Faith No More - Evidence

Peeping Tom - Mojo

Mondo Cane - Che notte!

Faith No More - Ashes to Ashes