Faith no More nuevamente cancela múltiples shows: ¿Es la situación de Mike Patton o hay algo más?

Las malas noticias nuevamente golpean a los fanáticos de Faith No More, porque la banda acaba de cancelar múltiples shows que tenía agendados para el futuro cercano. Por eso, la pregunta ahora es ¿la situación de Mike Patton no ha mejorado?

Los países afectados son el Reino Unido, Nueva Zelanda, Australia y parte de Europa.

En el caso de Oceanía, se bajaron los shows que se iban a realizar entre el 10 y el 23 de febrero. Mientras que el recorrido europeo descartado comprendía espectáculos entre el 7 de junio y el 9 de julio.

"Desafortunadamente, debido a nuestros desafíos actuales, no vamos a estar listos para realizar conciertos en los próximos tours en Australia, Nueva Zelanda y Europa", indicaron en una declaración entregada en Instagram.

"Nos disculpamos con las personas que tenían sus entradas en mano, y estamos siempre agradecidos con nuestros fans por su apoyo y comprensión", puntualizaron.

En total, fueron 28 las fechas canceladas, incluyendo festivales de renombre como el Hellfest de Francia, el Mad Cool de España y el NOS Alive de Portugal.

Faith No More: ¿Fue la situación de Mike Patton lo que detonó las nuevas cancelaciones o hay algo más?

La decisión de estas cancelaciones se suma a los shows que ya habían eliminado de su calendario, después de que anunciaron que Mike Patton debía ausentarse de la formación por un tiempo, para tratar problemas de salud mental.

El hecho de que no se ha entregado una actualización sobre el proceso en que se encuentra el reconocido vocalista, bien puede ser un argumento para continuar con la seguidilla de cancelaciones.

Aunque por otro lado, la declaración de la banda en un punto plantea que "entregarles un show con menos de nuestro 100% después de tanto tiempo no es una opción para nosotros".

Por esta razón, todo apunta a que las nuevas restricciones en los distintos países por la aparición y propagación de la cepa Omicrón del Sars-Cov-2 también desmotivó a los músicos para seguir adelante con el tour.

Habrá qué ver qué ocurre en el futuro, sobre todo contemplando que Mike Patton tiene programado el debut de Mr. Bungle en Chile, al formar parte del Knotfest que se realizará en diciembre de 2022, en el Estadio Monumental.