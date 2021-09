Líder de Faith No More y Mr. Bungle publicó un comunicado a través de las redes sociales de las bandas.

Mike Patton preocupa a los fanáticos: Cancela serie de shows con Faith No More y Mr. Bungle por problemas de salud mental

El músico Mike Patton tomó por sorpresa y dejó pálidos a sus seguidores, después de que anunció que cancelará todas sus próximas presentaciones en vivo, argumentando problemas en su salud mental.

Su decisión impactará en las giras que ya tenía agendas con dos de sus bandas más emblemáticas: Faith no More y Mr. Bungle.

"Siento reportar que debido a razones de salud mental no podré continuar con los calendarios de Faith no More y Mr. Bungle. Tengo temas que se exacerbaron con la pandemia y con los que estoy lidiando hoy en día", advirtió el mismo artista por medio de sus redes sociales oficiales.

El hombre de las mil voces no quiso entrar en detalles sobre el mal que lo afecta, aunque si advirtió que estos inconvenientes "me hacen sentir que podría no estar como debería y no me permitirá estar al 100%".

"Las bandas me apoyan en esta decisión y espero que en el futuro podamos resolver esto de la manera más sana posible", añadió Patton.

Los shows que tenía fijados con Faith No More marcarían el regreso de la banda a los escenarios, cuando ya contaban cinco años de inactividad.

Sin embargo, por medio de un comunicado propio, resaltaron que "un miembro de nuestra familia necesita ayuda y creemos que seguir adelante con esos shows tendría efectos profundamente destructivos en Mike, cuyo valor para nosotros como un hermano es mucho mayor a lo que es su trabajo o que sea nuestro cantante".

"Él cuenta 100% con nuestro apoyo para que haga lo que tenga que hacer para que esté bien", recalcaron desde el grupo.

En el caso de Faith no More, la decisión de Mike Patton afectará el recorrido que habían programado en Estados Unidos para septiembre y octubre, mientras que Mr. Bungle bajará shows en Chicago durante este mes.