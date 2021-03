Mike Patton interpreta la nueva versión del tema de "Las Tortugas Ninja"

Para las próximas semanas se espera el lanzamiento de un nuevo videojuego de "Las Tortugas Ninja", con un estilo retro en la línea de la primera y popular serie animada con los personajes pero ahora especialmente dedicada para dispositivos móviles.

Es por ello que el vocalista de bandas como Faith No More, Mr. Bungle y Tomahawk, Mike Patton, se dispuso a grabar nuevamente el tema principal precisamente de la serie animada, con su particular estilo, para incorporarlo a la intro y la promoción de "Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge".

La nueva versión de la canción se reveló junto con el primer trailer de la entrega y sobre ésta Patton aseguró que "trabajar para TMNT fue un puro placer".

"Canalicé el espíritu ninja que llevo dentro para entregar un tema a la altura de mis hermanastros con caparazón. Fue un honor servirles… y por fin he hecho algo de música que mis sobrinas pueden disfrutar", celebró el reconocido músico.

Ahora, Mike Patton se encuentra a la espera de lanzar un nuevo disco con Tomahawk, pero la espera bien le sirvió para crear algo diferente a sus registros previos. "Tonic Immobility", el trabajo discográfico que sacará junto a Duane Denison (The Jesus Lizard), Trevor Dunn (Mr. Bungle, Fantômas) y John Stanier (Helmet, Battles) verá la luz el próximo 26 de marzo, siendo el primer disco de la banda en 8 años y el quinto de su carrera.

Revisa el trailer de "Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge", con el tema principal interpretado por Mike Patton: