Mike Patton anuncia nuevo disco y lanza canción con su banda Tomahawk 

Han pasado ocho años desde que Tomahawk editó "Oddfellows", la placa que fue testimonio de las últimas propuestas originales de la agrupación. Pero sorpresivamente, la madrugada de este jueves, Mike Patton y compañía anunciaron el debut de un quinto disco de estudio con el lanzamiento de una canción inédita.

El tema apareció a eso de las dos de la mañana en la cuenta de Youtube del sello Ipecac, tomando por sorpresa a los fanáticos, y lleva por nombre "Bussiness Casual".

La composición es el primer sencillo del álbum "Tonic Immobility", trabajo que debutará con 12 nuevas canciones de la banda el próximo 26 de marzo.

La placa puso a trabajar a Duane Denison (The Jesus Lizard/Unsemble), Trevor Dunn (Mr. Bungle/Fantômas), Mike Patton (Faith No More/Mr. Bungle, etc.) y John Stanier (Helmet/Battles), durante todo el 2020 para concebir la nueva música.

De acuerdo con Denison, "Tonic Immobility" podría "ser algo que estamos sintiendo en el aire. Ha sido un año duro entre la pandemia y todo lo demás. Mucha gente se siente de alguna manera impotente y estancada mientras son incapaces de moverse sin pensarlo dos veces o preocuparse por los resultados".

"Esta grabación intenta reflejar es en el mayor grado posible, al mismo tiempo que es un escape de las realidades del mundo. No estamos parloteando en torno a la negatividad o poniéndonos políticos. Para mí, el rock siempre ha sido un realidad alternativa a todo lo demás. Siento que este es otro de esos ejemplos", añadió.

Entre los títulos de otras canciones de "Tonic Immobility" también están "Predators and Scavengers", "Doomsday Fatigue" y "Dog Eat Dog". El disco debutará tanto en las plataformas digitales como en distintos formatos físicos.