Mr. Bungle presenta otra canción renovada para su próximo disco

La banda Mr. Bungle se encuentra sólo días de lanzar su primer disco en 21 años, "The Raging Wrath Of The Easter Bunny Demo", y ahora acaba de lanzar una versión renovada de su canción "Sudden Death", para adelantar la llegada de la placa.

Se trata de una de las canciones más largas que vio la luz en el antiguo cassette que presentó a la banda en 1985, al extenderse por 7 minutos y medio.

Esta es la cuarta canción presentada por Mike Patton (voz), Trevor Dunn (bajo) y Trey Spruance (guitarra), el guitarrista Scott Ian, de Anthrax, y el baterista de Slayer, Dave Lombardo, tras la reunión de la banda.

Previamente había presentado tres nuevos temas: "Eracist", un cover para "USA", de The Exploited, y la original "Raping Your Mind".

Mr. Bungle anunció su primer show virtual global para presentarlo en medio de la pandemia por el coronavirus.

El evento tendrá lugar en la víspera de Halloween, con un show agendado para transmitirse el 31 de octubre a las 19:00 horas GMT (16:00 horas de Chile), y que permanecerá en-demanda durante las 72 horas posteriores.