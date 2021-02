Mike Patton contraataca: Tomahawk lanza otro sencillo preparando la llegada del nuevo disco

A fines de enero, el proyecto de Mike Patton conocido como Tomahawk reveló que 2021 sería el año en que romperían el silencio y lanzarían un nuevo disco. Tal como lo hicieron con "Bussiness Casual" en ese momento, ahora revelaron un nuevo sencillo de la placa que fue bautizado como "Dog eat Dog".

La canción es el segundo adelanto del álbum "Tonic Immobility", trabajo que debutará con 12 nuevas canciones de la banda el próximo 26 de marzo.

Durante 2020, Duane Denison (The Jesus Lizard/Unsemble), Trevor Dunn (Mr. Bungle/Fantômas), Mike Patton (Faith No More/Mr. Bungle, etc.) y John Stanier (Helmet/Battles) se pusieron manos a la obra y ahora tiene música nueva por primera vez en ocho años.

Entre los títulos de otras canciones de "Tonic Immobility" también están "Predators and Scavengers" y "Doomsday Fatigue". El disco debutará tanto en las plataformas digitales como en distintos formatos físicos.

Por mientras, escucha "Dog eat Dog", de Tomahawk: